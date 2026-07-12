Cristian Traverso volvió a pegarle a Riquelme por la vuelta Villa a Boca: "Que no le den la 10"

Tras darse a conocer el regreso de Sebastián Villa, Cristian Traverso apuntó una vez más los cañones contra la dirigencia de Boca.

A falta del anuncio oficial y/o la confirmación de alguna de las partes, ya se da por hecho el regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors. A tres años de su problemática salida en 2023, volverá a calzarse la camiseta azul y oro por una suma aproximada de 6,5 millones de dólares.

Si bien su calidad futbolística no se pone en cuestión, los aspectos extradeportivos y su pasado reciente con el cuadro de la Ribera, al que el colombiano le hizo juicio por su desvinculación en 2023, no cayeron bien dentro del mundo Xeneize. Cristian Traverso, quien ya había sido crítico de Juan Román Riquelme semanas atrás cuando apenas se analizaba la posibilidad, volvió a pegarle a la dirigencia al conocerse los nuevos movimientos.

Los posteos de Cristian Traverso al conocerse el regreso de Villa Una de las historias que subió Traverso al conocerse el regreso de Villa. @cristiantraverso_13 "Vale 6 palos verdes. Se llama... Espero que no le den la 10", rezaba una de las historias que subió el exmediocampista multicampeón con Boca a su cuenta de Instagram este sábado por la tarde al conocerse la noticia. Pero no se quedó solo con ese breve texto irónico.

La otra historia que subió Traverso. @cristiantraverso_13 "Me quedé corto... me dicen que fueron ¡¡7,5 palos!! 4 años de contrato (seguro se va antes de nuevo). Pero retira el juicio... (Sí, trajimos a uno que nos hizo juicio), ¡qué bueno el tipo!", escribió a continuación, manteniendo el tono sarcástico y la postura que había manifestados 10 días atrás.