Los dardos de Suiza tras ser eliminado por Argentina: "Nunca había jugado un partido tan desigual"

Los jugadores de Suiza apuntaron todos los cañones contra el árbitro Joao Pinheiro, a quien acusaron de "destruir el partido" por la insólita expulsión de Embolo.

La eliminación frente a la Selección argentina dejó una herida abierta en Suiza. Después de caer 3-1 en el alargue por los cuartos de final del Mundial 2026, las principales figuras del conjunto europeo estallaron contra Joao Pinheiro y apuntaron directamente a la jugada que cambió el partido: la expulsión de Breel Embolo.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, minutos después de que los suizos llegaran al 1-1. El delantero simuló una falta que derivó en la amonestación de Leandro Paredes. Sin embargo, basándose en una de las nuevas reglas, el VAR llamó al árbitro portugués, que, tras ver la jugada en pantalla, dio marcha atrás en su decisión y sancionó a un Embolo que ya tenía amarilla. ¿El resultado? Roja y a las duchas.

ESPN Los fuertes reclamos de los jugadores de Suiza post eliminación Luego de la explosiva conferencia del entrenador Murat Yakin, los futbolistas también hicieron sentir su enojo. El primero en hablar fue nada menos que el capitán, Granit Xhaka. "Las reglas son las reglas y no podemos cambiarlas. Pero esa roja destruye el partido. No sé qué más podría haber hecho el árbitro, pero no destruyas el partido", disparó.

Esa frase del experimentado volante no fue nada comparado a lo que declaró Manuel Akanji. "No suelo hablar de los árbitros, pero hoy todo fue para ellos. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada y Argentina no recibió una sola amarilla en los 90 minutos", arremetió el defensor del Manchester City. Aun así, bancó a Embolo: "Con diez hombres hicimos todo lo posible. Breel es fundamental para este equipo y lo apoyamos al cien por ciento".