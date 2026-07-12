Inédito: un jugador de Argentina mostró cuánto le dio su "monitor de estrés" tras el triunfo agónico ante Suiza

El infartante pase de la Selección argentina a semifinales del Mundial dejó una curiosidad que uno de los futbolistas albicelestes mostró en sus redes sociales.

La agónica clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó festejos y desahogo. También mostró una imagen inédita. Nico Paz compartió en sus redes sociales el resultado que arrojó su monitor de estrés luego del infartante triunfo frente a Suiza, un dato que rápidamente despertó curiosidad entre los hinchas.

El joven volante con descendencia española, que siguió todo el encuentro desde el banco de suplentes y no sumó minutos, publicó una historia de Instagram en la que se veía el registro de su dispositivo biométrico. El monitor marcó 2,7 en su nivel alto, una cifra que acompañó con el mensaje "¡Vamos Argentina!", una carita tímida y la bandera nacional, reflejando la tensión que se vivió incluso fuera del campo de juego.

El curioso posteo de Nico Paz: compartió su "monitor de estrés" tras la infartante clasificación de Argentina Nico Paz mostró cuánto le dio su monitor de estrés tras el Argentina 3-1 Suiza. El contexto del dispositivo biométrico La imagen cobra aún más relevancia porque este Mundial estrenó una innovación tecnológica aprobada por la FIFA. Los futbolistas pueden utilizar prendas inteligentes equipadas con sensores biométricos capaces de medir en tiempo real variables como la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés.

Estos datos llegan al cuerpo técnico durante el partido y permiten conocer qué jugadores están manteniendo la calma y cuáles presentan un nivel de ansiedad que podría afectar su rendimiento. De esta manera, los entrenadores cuentan con una nueva herramienta para tomar decisiones estratégicas sobre cambios o manejo de cargas.