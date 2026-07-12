El grito que llega del futuro y le devuelve la calma al corazón a más de 40 millones de argentinos

Hay gritos en los que un país entero parece latir al mismo ritmo. El Mundial 2026 provoca eso en Argentina . Durante noventa minutos desaparecen las diferencias, las preocupaciones quedan en pausa y solo existe una ilusión compartida. Pero esta vez hay algo distinto.

Sabemos que estamos viviendo el último Mundial de Lionel Messi y cada partido se siente como un recuerdo que empieza a escribirse antes de terminar.

Para los argentinos, el fútbol nunca fue solamente un deporte . Es ese abrazo que aparece cuando las palabras no alcanzan, el desahogo después de una semana difícil y la excusa perfecta para volver a creer. Cada vez que el árbitro marca el inicio de un partido, millones de corazones empiezan a jugar el mismo encuentro. Y si el capitán lleva la cinta en el brazo y el número 10 en la espalda, la emoción se multiplica. Porque Messi no solo nos regaló títulos. Nos enseñó que los sueños no siempre llegan a la primera, que el fracaso no es el final del camino y que la vida puede golpearte una, diez o cien veces. Pero también nos mostró que siempre existe una oportunidad más para levantarse.

Este Mundial tiene un sabor especial. No es una Copa del Mundo más. Es la última vez que veremos a Lionel Messi defender los colores de la Selección en el escenario más grande del fútbol. Por eso cada pase, cada gambeta y cada mirada del capitán parecen tener un significado distinto. Todos queremos disfrutar cada segundo porque sabemos que estos momentos serán parte de la memoria colectiva de los argentinos.

Al mismo tiempo, la forma de ver los partidos cambió. Hoy algunos siguen a la Selección por televisión, otros por streaming, otros desde el celular y muchos desde una computadora. Cada plataforma transmite con algunos segundos de diferencia y ese delay, que durante años fue motivo de quejas, terminó convirtiéndose en una experiencia tan curiosa como emocionante.

Un grito que parece venir del futuro

En cada barrio ocurre la misma escena. De repente, desde un departamento vecino, una casa cercana o algún balcón, explota un grito desaforado. Quienes todavía esperan la jugada miran la pantalla confundidos. Pasan apenas unos segundos y entonces llega el gol. Lo que parecía un spoiler termina siendo una sensación imposible de explicar.

Ese grito llega desde el futuro. Durante un instante desaparecen los nervios y aparece la tranquilidad. Ya sabemos que la pelota va a entrar, que el abrazo está por llegar y que miles de personas van a celebrar al mismo tiempo. Y cuando el grito no anuncia un gol, sino el pitazo final que confirma una victoria, la emoción es todavía mayor. Es la certeza de que la batalla del día está ganada y de que el sueño sigue un paso más cerca.

El mensaje que todos necesitamos escuchar

Quizás por eso llegó el momento de dejar de ver el delay como un problema. Tal vez sea todo lo contrario. Es una pequeña ventana al futuro. Un mensaje que viaja unos segundos antes para recordarnos que todavía hay motivos para creer, que la alegría está a punto de llegar y que, al menos por un instante, todo va a salir bien.

En un país acostumbrado a levantarse una y otra vez, ese grito anticipado termina representando mucho más que una diferencia entre transmisiones. Es un abrazo invisible que nos une alrededor de una misma ilusión. Es la confirmación de que el gol existe antes de verlo, de que la esperanza sigue intacta y de que todavía podemos seguir soñando. Porque mientras haya una pelota rodando, Messi defendiendo la celeste y blanca y más de 40 millones de argentinos creyendo al mismo tiempo, siempre habrá un futuro esperándonos con una buena noticia.