De otro planeta: todos los récords de Lionel Messi con Argentina en el día de su cumpleaños

Lionel Messi cumple 39 años en un momento que parece escrito para una película: lejos de una despedida silenciosa, el capitán argentino sigue compitiendo en la cima y ampliando marcas que ya parecían imposibles. Con la camiseta albiceleste, su historia dejó de ser una carrera brillante para convertirse en patrimonio deportivo.

El cumpleaños encuentra al rosarino en pleno Mundial 2026 , con Argentina defendiendo la corona obtenida en Qatar y con Lionel Messi otra vez en el centro de la escena. En apenas unos días volvió a modificar los libros de estadísticas: llegó a los 200 partidos con la Selección en el debut ante Argelia, convirtió su primer triplete mundialista, igualó el récord de Miroslav Klose y luego lo superó con un doblete ante Austria. A dos décadas de su estreno con la Mayor, el número 10 sigue escribiendo capítulos que mezclan vigencia, liderazgo y una capacidad única para aparecer en los momentos grandes.

El primer récord que explica la dimensión de Messi con Argentina es también el más contundente: nadie jugó más partidos que él con la camiseta nacional. Sus 201 presencias lo colocan en una zona inalcanzable para cualquier futbolista argentino de la historia reciente. Detrás quedaron nombres enormes como Javier Mascherano, Ángel Di María, Javier Zanetti, Roberto Ayala y Diego Simeone. Pero la cantidad no alcanza para contar el impacto.

Lionel Messi no solo acumuló convocatorias; sostuvo rendimiento, protagonismo y centralidad en diferentes generaciones, desde aquella Selección que lo recibió adolescente hasta el equipo maduro de Lionel Scaloni , construido alrededor de una identidad colectiva que lo potenció sin hacerlo cargar solo con todo el peso.

También es el máximo goleador histórico de la Selección argentina. C on 122 tantos, duplicó hace tiempo la marca de Gabriel Batistuta , que durante años parecía el techo natural para cualquier delantero argentino. Lo llamativo es que Messi alcanzó ese liderazgo sin ser un nueve clásico: alternó como extremo, falso nueve, mediapunta y conductor.

Muchos de sus goles llegaron desde el juego, otros desde la pelota parada, varios en partidos decisivos y unos cuantos cuando la Selección necesitaba aire. Esa variedad convirtió su registro en algo más que una estadística: es el mapa de una carrera que atravesó frustraciones, finales perdidas, reconstrucciones y una etapa dorada que cambió para siempre su vínculo con el público argentino.

Los récords mundialistas que agrandaron la leyenda

En los Mundiales, Lionel Messi también llevó su nombre a una escala global. Ya era el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo y el argentino con más goles en el torneo, pero en 2026 agregó una marca mayor: se transformó en el máximo goleador histórico de la competencia. El triplete ante Argelia lo había dejado igualado con Klose; el doblete frente a Austria lo puso arriba de todos, con 18 goles mundialistas. Ese registro resume una continuidad extraordinaria: marcó en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-Canadá-México 2026. Solo Sudáfrica 2010 quedó como la excepción goleadora dentro de un recorrido de seis Copas del Mundo.

La dimensión se vuelve todavía más fuerte si se observa el contexto. Messi convirtió siendo adolescente, veinteañero y treintañero; fue Balón de Oro del Mundial en 2014 y 2022; lideró a Argentina hasta la final del Maracaná, sufrió el golpe ante Alemania y, ocho años más tarde, levantó la copa en Lusail. En Qatar firmó una de las actuaciones más completas de la historia reciente: goles en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. Cuatro años después, en lugar de aparecer como una figura ceremonial, volvió a competir como protagonista. Esa vigencia a los 39 años explica por qué sus récords no se leen solo como números acumulados, sino como una forma de permanencia casi inédita en la élite.

Títulos, liderazgo y una relación que cambió para siempre

La otra parte de su legado con Argentina está en los títulos. Messi ganó el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022 ante Italia y la Copa América 2024. A eso se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Durante años, la discusión pública giró alrededor de una deuda imaginaria con la Selección. Esa etapa quedó sepultada por una conquista tras otra y por una transformación emocional profunda: Messi pasó de ser el crack al que se le exigía todo a convertirse en el capitán abrazado por una generación entera.

Su liderazgo también batió otra clase de récord, menos medible pero igual de poderoso. Es el jugador que ordena la temperatura emocional del equipo, el que atrae rivales, libera compañeros y marca el pulso de los partidos. Fue socio de Di María, referencia para De Paul, respaldo para Julián Álvarez, inspiración para Enzo Fernández y faro para los más jóvenes que crecieron viéndolo por televisión. La Selección campeona no depende únicamente de él como en otros ciclos, pero todavía se explica en buena parte por su presencia. Cuando Messi juega, Argentina modifica su manera de pararse, atacar y creer.

Por eso, sus 39 años no llegan con tono de cierre, sino de celebración histórica. Messi ya rompió los récords más importantes con la Selección: más partidos, más goles, más presencias mundialistas, más tantos argentinos en Copas del Mundo, más títulos en la etapa moderna y una influencia que excede cualquier planilla. Lo que queda por delante será agregado, no deuda. Cada partido nuevo, cada asistencia y cada gol funcionan como una extensión de una obra que parecía completa después de Qatar, pero que todavía encuentra formas de sorprender. En el cumpleaños del capitán, Argentina no solo celebra a su mejor futbolista: celebra a quien cambió para siempre la manera de mirar la camiseta albiceleste.