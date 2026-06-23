Cuál es el único récord que le falta pulverizar a Lionel Messi en la historia de los mundiales y la polémica que hay detrás

En cada partido que disputa en el Mundial 2026 , Lionel Messi parece escribir un nuevo capítulo de la historia del fútbol. A los 39 años y como capitán de la Selección argentina , el rosarino no solo mantiene intacta su influencia dentro de la cancha, sino que sigue derribando marcas que parecían inalcanzables.

Su actuación en la victoria ante Austria le permitió sumar otros cuatro récords Guinness a una colección que ya luce interminable. Messi se convirtió en el futbolista con más goles en mundiales (18), el jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo (28), el que más victorias consiguió en la historia del torneo (18) y el que acumuló la mayor cantidad de minutos jugados en la máxima cita del fútbol, con 2.489.

Sin embargo, el desafío más singular podría estar todavía por delante. El capitán argentino está a las puertas de transformarse en el máximo asistidor de la historia de los mundiales, una estadística que esconde una vieja discusión entre los registros oficiales y las revisiones históricas.

Según la FIFA , Messi comparte actualmente el liderazgo de asistencias en Copas del Mundo con Diego Armando Maradona y Pelé , todos con ocho pases gol . Una asistencia más le alcanzaría para quedar solo en la cima de la clasificación reconocida oficialmente por el organismo.

Pero detrás de ese ranking aparece una figura que desafía los registros oficiales: Fritz Walter . El histórico conductor de la selección alemana que conquistó el Mundial de Suiza 1954 tendría, según estudios realizados por empresas especializadas en análisis estadístico y revisiones de archivo audiovisual, un total de nueve asistencias mundialistas .

El problema radica en que la FIFA comenzó a contabilizar de manera sistemática esta estadística recién a partir del Mundial de Inglaterra 1966. Todo lo ocurrido en las ediciones anteriores quedó fuera de los registros oficiales, incluso cuando posteriores análisis permitieron reconstruir con precisión muchas de esas jugadas.

Por eso, aunque distintas consultoras sostienen que Walter entregó nueve asistencias en sus participaciones mundialistas, la FIFA nunca incorporó esos datos a sus estadísticas históricas. En consecuencia, el alemán permanece fuera de los listados oficiales pese a que numerosas investigaciones le atribuyen una cifra superior a la de Messi, Maradona y Pelé.

En ese contexto, la misión del astro argentino tiene dos posibles escalas. Si suma una nueva asistencia en lo que resta del torneo, romperá el empate oficial y se convertirá en el máximo asistidor reconocido por la FIFA. Si logra dos más, alcanzará las 10 asistencias y dejará atrás incluso el registro atribuido a Walter, cerrando cualquier debate histórico tanto en los papeles como en las reconstrucciones estadísticas.

A esta altura de su carrera, Messi ya no compite únicamente contra sus rivales. También desafía los archivos, las estadísticas y las fronteras de una historia que parece reescribirse cada vez que toca una pelota.

Las palabras de Scaloni sobre Messi tras el último triunfo

ESPN

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