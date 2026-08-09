Sufre Racing: Di Cesare se lesionó y debió ser retirado en carrito médico entre lágrimas y gritos de dolor

Promediando los 59 minutos, Marco Di Césare tuvo que ser reemplazado en Racing luego de torcerse el tobillo en lo que aparenta ser una lesión de gravedad.

Racing tuvo una mala noche este domingo ante Argentinos Juniors en La Paternal por la fecha 4 del Torneo Clausura. No solo perdió 2-1 y sumó una nueva y dolorosa derrota que comienza a complicarle las cosas en la Tabla Anual, sino que además debió lamentarse por la dura lesión que sufrió uno de sus titulares.

Se trata de Marco Di Césare, que en el primer tramo del segundo tiempo, promediando los 59 minutos, debió ser retirado en el carrito médico luego de una jugada desafortunada en la que terminó lastimándose solo. Las imágenes del funesto momento son realmente desgarradoras.

La lesión de Marco Di Césare en Argentinos-Racing ESPN El defensor de 24 años, en un despeje dentro del área tras un centro del rival, hizo un desplazamiento en el que su pie derecho quedó trabado en el césped y la inercia terminó generando que se lastimara el tobillo. Inmediatamente largó un fuerte grito de dolor y comenzó a revolcarse en el piso, mientras su compañeros pedían atención y se agarraban la cabeza.

Juan Pablo Vojvoda lo reemplazó por Nazareno Colombo y el zaguero mendocino fue retirado en el carrito mientras se tomaba la cara con ambas manos en un llanto desconsolado que dejan entrever que su dolencia no fue menor, sino todo lo contrario.