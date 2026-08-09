La imprudente expulsión de Maravilla Martínez por un codazo: es la quinta desde que juega en Racing

Adrián Martínez supo convertirse en un sinónimo de gol para Racing en estos años, especialmente bajo la dirección técnica de Gustavo Costas. Sin embargo, en el último tiempo bajó su efectividad y en más de una oportunidad quedó en el ojo de la tormenta por algunas imprudencias, como le sucedió este domingo en el partido contra Argentinos Juniors.

La Academia caía casi desde el arranque en La Paternal por el gol de Tomás Molina a los 8 minutos de juego. Y en el peor momento de los de Avellaneda, Maravilla los terminó dejando con un hombre menos por una evitable y fuerte falta sobre Kevin Gutiérrez que le valió la expulsión.

Adrián Martínez fue expulsado por un codazo ESPN A los 18', el goleador blanquiceleste le aplicó en un disputa aérea un codazo en al cabeza al mediocampista del Bicho y le generó una herida cortante. El árbitro Pablo Dóvalo, que en un principio no había advertido la gravedad de la infracción, debió ir a revisarla al VAR y tras unos minutos, a los 21', acabó por mostrarle la tarjeta roja.

Martínez, consciente de lo que había hecho, no protestó la decisión arbitral. Por el contrario, se tomó el tiempo de pedirle disculpas a Gutiérrez, asistirlo mientras le cerraban el corte y acompañarlo mientras salía de la cancha, para luego dirigirse a los vestuarios.