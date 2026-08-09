El árbitro Andrés Gariano explicó por qué no fue al VAR en el penal que reclamó River ante Tigre

El árbitro Andrés Gariano quedó en el ojo de la tormenta este sábado tras la derrota de River Plate por 1-0 ante Tigre en Victoria por la fecha 4. Más allá de su desempeño a lo largo de los 90 minutos, se le reprochó más que nada el penal no cobrado que reclamó todo Núñez por falta a Ángel Correa.

A los 35 minutos del primer tiempo, Alan Barrionuevo y Andrés Banegas cortaron un avance el campeón del mundo en el área con una aparente infracción del segundo defensor. El Millonario lo protestó de manera airada, pero no cambiaron la decisión inicial. De hecho, Nicolás Otamendi se quedó discutiendo con el juez principal y le achacó el no haber revisado la jugada en el VAR.

La explicación de Andrés Gariano sobre el penal no cobrado a River ESPN Este domingo por la noche, a poco más de 24 horas de esta fuerte polémica, salió a la luz la explicación del colegiado sobre su accionar: "El VAR me lo confirmó rápido. No es que estuvo 3 minutos para confirmar una jugada. Lo bueno es que con el tema de los lesionados ahí en el campo le dimos más tiempo a la cabina para que trabaje", aseguró en diálogo con ESPN.

"Ellos lo chequearon y vieron lo mismo que yo había visto en cancha y por eso sostuvieron mi decisión inicial", remarcó. "Yo tomo decisiones, a veces bien, a veces mal... Muchas veces me llaman de la cabina. Pero por lo que sé, la de hoy fue correcta porque el VAR me lo soportó, si no me lo hubieran indicado", sentenció finalmente Gariano.