Racing terminó con diez hombres y perdió 2-1 contra Argentinos Juniors en La Paternal

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing no pudo recuperarse tras la dura derrota que sufrió ante Tigre y sufrió un nuevo cachetazo este domingo contra Argentinos Juniors , que se impuso por 2-1 en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

El Bicho se quedó con el triunfo gracias a los goles de Tomás Molina y Hernán López Muñoz, mientras que Ezequiel Cannavo había marcado el empate parcial para la Academia. Además, los de Avellaneda jugaron desde los 21 minutos del primer tiempo con un hombre menos por la imprudente expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez .

El primer tenue acercamiento fue de la visita, a los 6 minutos, con un derechazo lejano del volante Matko Miljevic, que se fue bajo y ancho por el segundo palo. Pero fue el local el que abrió el marcador a los 8', tras un gran remate desde afuera del área del mediocampista Kevin Gutiérrez, que impactó en el travesaño y le quedó al delantero Tomás Molina, autor del 1-0.

En 15', el carrilero izquierdo Ignacio Rodríguez quiso sorprender con un remate desde el costado izquierdo del área, que se cerró cerca del travesaño y requirió de una buena intervención del arquero Brayan Cortés. A los 20', y luego de una revisión en el VAR, Maravilla Martínez vio la tarjeta roja luego de un duro e intencional golpe con el codo en el rostro del mediocampista Kevin Gutiérrez, en medio de la disputa de una pelota.

Siete minutos después, Racing pudo igualar, cuando un excelente pase en cortada del delantero Lautaro Díaz habilitó la trepada de Ezequiel Cannavo, que definió entre las piernas de Cortés para el empate. A los 31', una buena jugada asociativa terminó con un remate de tijera del atacante Gastón Verón, que no pudo darle dirección a un disparo que quedó en manos del guardameta Facundo Cambeses.

El gol de Cannavo para el empate de Racing

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Ya en el complemento, a los 2 minutos, un tiro libre al borde del área fue ejecutado por Miljevic, que buscó el segundo palo con un remate bajo, que agarró efecto por fuera de la barrera, pero Cortés estuvo atento para poder despejarlo. Cinco minutos después se acercó el local, mediante un disparo lejano del talentoso enganche Hernán López Muñoz, que Cambeses pudo desactivar con un manotazo alto sobre su poste derecho.

A los 10 minutos, el mediocampista Alan Lescano recibió por derecha y buscó meter un zurdazo con efecto al segundo palo, aunque no pudo ajustar la pelota contra el palo y Cambeses alcanzó a despejarla.

La Academia se salvó de milagro tres veces consecutivas, a los 16': luego de que Lescano no pueda definir dentro del área chica, el defensor Franco Vázquez sacó un remate rápido que fue bloqueado y, pocos segundos después, un cabezazo desde la misma zona del volante Nicolás Oroz fue despejado por Cannavo sobre la línea de gol.

Argentinos Juniors pudo volver a ponerse en ventaja a los 31 minutos del segundo tiempo, con un buen remate con la cara externa del pie zurdo de López Muñoz, que entró por el poste derecho del guardameta visitante. Solo un minuto después, Lautaro Díaz quedó mano a mano con Cortés, en el lado derecho del área, y quiso vencerlo con un remate a colocar, aunque no pudo darle precisión y chocó contra el achique del guardameta chileno.

El gol de López Muñoz para el 2-1 de Argentinos Juniors

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En 41', una excelente jugada individual por el medio de Nacho Rodríguez terminó en un pase hacia la izquierda para el extremo Tomás Conechny, que desvió su disparo por encima del travesaño. En el séptimo minuto de descuento, un centro atrás desde la derecha quedó suelto al borde del área chica para el remate de primera de juvenil Santino Aguirre, cuyo remate se fue ancho de forma increíble.

La caída deja al conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda en el duodécimo lugar de la Zona B, con 4 puntos, mientras que el Bicho se mantiene como el único equipo del campeonato con puntaje perfecto, al haber alcanzado las 12 unidades. En la próxima fecha, Racing recibirá a Banfield, el viernes 14 de agosto desde las 20:30, mientras que Argentinos intentarán ampliar a cinco su racha de victorias en su visita al golpeado River, el domingo 16 a partir de las 18:00.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Argentinos Juniors - Racing Club