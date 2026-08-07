Racing cerró la venta de Santiago Sosa y ya tiene apuntado a su reemplazante

Racing llegó a un acuerdo con Vasco da Gama por el capitán y ahora acelera por un futbolista que la dirigencia sigue desde hace tiempo.

En Avellaneda se cerró una etapa y, casi sin pausa, comenzó otra. Racing acordó la transferencia de Santiago Sosa al fútbol brasileño y, con el dinero ya asegurado y un cupo liberado, puso primera para sumar a Leonel Pérez, un futbolista que la dirigencia sigue desde hace tiempo y que ahora aparece como el elegido para ocupar el vacío que deja el capitán.

La negociación con Vasco da Gama llegó finalmente a buen puerto y Santiago Sosa dejará Racing a cambio de seis millones de dólares limpios. El mediocampista se marcha después de dos temporadas en las que se convirtió en una pieza clave del equipo, lució la cinta de capitán y levantó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Con su salida confirmada, la dirigencia se movió rápido y ya negocia por Leonel Pérez, actual volante de Gremio.

Leonel Pérez, el jugador que quiere Racing para reemplazar a Sosa El argentino ex Huracán Leonel Pérez, actual jugador de Gremio de Porto Alegre, es el futbolista que quiere Racing para sustituir a Sosa. @Gremio El futbolista de 21 años no es un nombre nuevo para Racing. Ya había sido seguido cuando brillaba en Huracán, aunque finalmente el club brasileño compró el 50 por ciento de su pase. Ahora, la Academia busca incorporarlo mediante un préstamo por una temporada con opción de compra, una operación que podría facilitarse por la deuda que Gremio aún mantiene con Racing por la transferencia de Juan Nardoni.

Pérez irrumpió en Primera con la camiseta del Globo y fue una de las revelaciones del equipo de Frank Kudelka que alcanzó la final del Torneo Apertura. Tras disputar 38 partidos fue transferido a Brasil, aunque en Gremio no logró continuidad y este año apenas sumó 18 presencias, la última ingresando desde el banco frente a Mirassol por la Copa de Brasil.