El titular de River que se va a Brasil y podría cruzarse con el Millonario en la Copa Sudamericana

Mientras termina de cerrar la llegada de Thiago Almada, River también avanza con una salida clave que podría cruzarse luego en los cuartos de la Sudamericana.

En River hay días en los que una firma abre la puerta de entrada mientras otra cierra silenciosamente la de salida. En Núñez, donde la ilusión por la inminente llegada de Thiago Almada monopoliza las conversaciones, también se resolvió otro movimiento importante del mercado: Facundo Colidio dejará el club para transformarse en nuevo jugador de Vasco da Gama.

Las negociaciones entre las dirigencias avanzaron durante las últimas horas hasta llegar a un entendimiento económico. El club brasileño comprará el 50 por ciento de los derechos económicos del delantero por 4,5 millones de dólares, aunque la operación contempla cláusulas que podrían elevar el ingreso total para River hasta un piso de 10 millones.

El acuerdo establece que Vasco estará obligado a adquirir el otro 50 por ciento si Colidio disputa más de 40 partidos durante su contrato o si decide venderlo dentro de los próximos 18 meses. En cualquiera de esos escenarios, deberá desembolsar 5,5 millones de dólares adicionales. Además, si una futura transferencia supera los 11 millones, River conservará un porcentaje sobre la diferencia, mientras que también percibirá una plusvalía en caso de una venta posterior a 2028.

Un delantero que nunca terminó de explotar en River Colidio festeja el 1-0 de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura que el Millonario perdió ante Belgrano. Fotobaires Más allá de los números, la salida marca el final de un ciclo que nunca terminó de consolidarse como muchos imaginaban. Colidio llegó en el segundo mercado de pases de Martín Demichelis, en 2023, con la expectativa de convertirse en una de las grandes cartas ofensivas del equipo. Tuvo momentos de alto vuelo, como el hat-trick frente a Instituto o aquel gol memorable contra Independiente en el Monumental, pero jamás encontró la regularidad necesaria para transformarse en una referencia indiscutida.

Su mejor versión apareció durante buena parte de 2025, cuando incluso despertó el interés de varios gigantes brasileños. Sin embargo, el nivel fue decayendo y la relación con los hinchas también comenzó a desgastarse. Después de convertir uno de los goles de River en la final perdida por 3 a 2 ante Belgrano, fue uno de los futbolistas más silbados en última derrota frente a Rosario Central, una señal de que el crédito ya no era el mismo.