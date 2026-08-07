Tomás Aranda reveló que pidió perdón en el vestuario de Boca tras picar el penal ante O'Higgins: la respuesta del plantel
Una semana después de la "canchereada" que salió mal, la joya de Boca rompió el silencio y dio detalles de la charla que tuvo con los referentes.
"Hay momentos y momentos para patear así", había dicho Leandro Paredes tras la clasificación ante O'Higgins para meterse en octavos de la Copa Sudamericana. El mensaje fue para Tomás Aranda, la joya de Boca que, aquel día, quedó bajo los flashes al haber picado y errado un penal decisivo en la serie.
Por suerte para el juvenil de 19 años y heredero de la mítica 10, el episodio se minimizó ya que el equipo del Vasco Arruabarrena logró imponerse igual desde los doce pasos. Sin embargo, una semana más tarde, fue el propio Aranda el que volvió a traer a escena la jugada en cuestión, y lo hizo con una revelación que dice mucho.
Aranda habló de su charla con el plantel de Boca tras el penal que picó y erró
Luego del triunfo del Xeneize ante Estudiantes en el Tomás Adolfo Ducó, el pibe confesó que no le tembló el pulso para pedir la palabra en Chile y dirigirse directamente al plantel xeneize. “Yo les pedí disculpas", subrayó, y enseguida comentó cuál fue la respuesta que recibió del otro lado: "Me dijeron que todo sirve como aprendizaje y que hay momentos, recibí la confianza de ellos”.
Ya con el penal en el pasado, Aranda se refirió al importante presente que atraviesan varios juveniles surgidos de Boca Predio y enalteció la figura de los referentes, con Paredes a la cabeza. “Estamos todos con confianza, los referentes nos acompañan muchísimo", afirmó con convicción.
Para cerrar, el volante ofensivo bajó un lindo mensaje para los que todavía no se afianzaron en la Primera de Boca: "Hay muchos chicos con hambre, con ganas de estar a donde estamos nosotros que venimos de abajo y lo vamos a hacer de la mejor manera".