Boca recibió una alentadora noticia sobre Tomás Aranda, a casi un mes de su fractura de peroné

La joya de Boca se lesionó el 26 de agosto durante una práctica, debió pasar por el quirófano y su recuperación arrancó de manera favorable. El video.

26 días después de aquella mañana traumática en el predio de Ezeiza, Boca recibió una señal que invita a sonreír en medio de la espera por Tomás Aranda. La joya xeneize dio un paso importante en su recuperación de la fractura de peroné y volvió a mostrarse en movimiento.

La lesión se produjo el 26 de agosto, en una situación tan inesperada como dolorosa. El juvenil de 19 años venía atravesando un gran momento, con la camiseta número 10 sobre sus espaldas y sabiéndose una pieza infaltable dentro del equipo. Pero aquella fractura frenó de golpe su presente y lo obligó a comenzar un largo proceso de recuperación.

Gran noticia para Boca: Aranda hizo sus primeros trabajos de movimiento y evoluciona bien Resulta que, a pocas semanas de su operación, apareció la primera imagen esperanzadora. Jorge Batista, médico del plantel de Boca publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver al futbolista realizando sus primeros trabajos después de la intervención quirúrgica.

Tomás Aranda evoluciona bien tras su grave lesión en Boca. El talentoso volante ofensivo ejercita su pierna derecha con movimientos de coordinación y, sobre todo, una señal que llamó la atención: ya camina con normalidad y sin necesitar ayuda externa. Luego, además, aparece trabajando en una bicicleta fija, en una muestra de que poco a poco empieza a recuperar fuerza muscular.