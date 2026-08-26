Mazazo para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné en la práctica

La joya de Boca no pudo terminar el entrenamiento y los resultados de los estudios confirmaron una lesión de gravedad. Los detalles.

La noticia es terrible y sacude al mundo Boca, pero también al fútbol argentino: Tomás Aranda se lesionó en la práctica de este miércoles por la mañana en Ezeiza. Los estudios confirmaron que sufrió una fractura de peroné y deberá ser operado, por lo que le espera un largo proceso de recuperación.

Qué le pasó a Tomás Aranda y los plazos de recuperación La lesión se produjo en pleno ensayo de fútbol. Aranda quiso hacer su característico cambio de dirección y fue en ese momento que el botín se le clavó en el césped. Si bien en un principio había esperanza de que se tratara de un esguince de tobillo, lo cierto es que el diagnóstico para la joya de 19 años terminó siendo muchísimo peor: sufrió una rotura ósea en la zona de unión con la tibia.

Desde Boca Predio ya hicieron saber que en los próximos días será intervenido quirúrgicamente, y los tiempos de recuperación son desoladores: entre 3 y 4 meses. En ese sentido, es prácticamente un hecho que Aranda se perderá el resto de semestre y recién volverá a jugar en 2027.