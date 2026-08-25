Pasó por Boca, ganó la Sudamericana con Independiente y dijo "me hubiese gustado jugar en Racing por su hinchada"

Ya retirado, un exdelantero recordó una situación que pudo haber cambiado su recorrido en el fútbol argentino y contó un detalle particular de aquella decisión.

De ser campeón con Independiente en el Maracaná a vincularse con Racing.

Hay una camiseta que Juan Manuel Martínez se quedó con las ganas de vestir en el fútbol argentino. Ya retirado, el Burrito, que primero pasó por Boca y años más tarde hizo historia con Independiente, sorprendió a todos al confesar que Racing fue la cuenta pendiente de su carrera.

En una charla con 805Stream, el exdelantero recordó que la Academia también había aparecido como una alternativa concreta en aquel mercado de pases. Finalmente, se inclinó por el Xeneize, aunque ahora reconoció que hubiera deseado conocer el mundo académico desde adentro.

El Burrito Martínez y una confesión fuerte “Me hubiera gustado ahí, porque toda la familia de mi esposa es hincha de Racing. En su momento cuando elegí a Boca estaba la chance de Racing y varias más”, relató Martínez. Pero hubo un detalle que, según reveló, hacía todavía más atractiva ese sueño.

“Me hubiese gustado jugar en Racing por su hinchada”, sentenció sin vueltas. La confesión del Burrito generó sorpresa por su vínculo con la vereda de enfrente, que fue breve pero quedó grabado para siempre.