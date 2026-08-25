La decisión de Alpine tras la dura sanción que recibió Colapinto en Zandvoort

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Países Bajos, pero el resultado no reflejó el rendimiento mostradi durante los primeros compases de la carrera. El argentino tuvo una gran largada y llegó a ubicarse en una situación competitiva (10º) antes de recibir una sanción que cambió por completo el rumbo de su domingo.

El castigo llegó después de que Colapinto superara a Yuki Tsunoda mientras regía el régimen de bandera amarilla provocado por el accidente de Max Verstappen. Los comisarios consideraron que la maniobra debía ser sancionada con un drive-through, una penalización que obligó al piloto de Alpine a pasar por la calle de boxes y lo relegó hasta las últimas posiciones. Además, perdió tres puntos en su Superlicencia.

La decisión generó el malestar del piloto argentino, quien cuestionó la severidad del castigo al analizar lo ocurrido después de la competencia. "Creo que es bastante injusto. Muy duro, extremadamente dura por las condiciones que habían", expresó Colapinto , visiblemente disconforme con la determinación de los comisarios.

Pese al reclamo del argentino y al impacto que tuvo la sanción en su carrera, Alpine resolvió no presentar una apelación ante la FIA . De esta manera, el castigo aplicado durante el Gran Premio de Países Bajos queda firme y no habrá una instancia posterior para intentar modificar la decisión de los comisarios.

La postura de la escudería francesa marca una diferencia con lo ocurrido meses atrás en el Gran Premio de Mónaco, cuando el equipo sí decidió utilizar el Derecho de Revisión para cuestionar las sanciones que habían recibido Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pit lane.

Aquella determinación terminó teniendo un resultado favorable para Gasly. El francés había finalizado tercero en Mónaco, pero una penalización lo hizo retroceder hasta el séptimo lugar. El equipo presentó sus argumentos y la FIA finalmente aceptó revisar el caso, eliminó la sanción y restituyó a Gasly el tercer puesto.

Qué diferencia el caso de Colapinto del de Gasly

En Zandvoort, la situación fue diferente. La sanción a Colapinto no estuvo relacionada con un registro de velocidad que pudiera ser sometido a una nueva evaluación, sino con una maniobra realizada durante un período de bandera amarilla.

Además, existe una diferencia determinante en términos deportivos. En Mónaco, la revisión permitió modificar directamente la clasificación final de Gasly y devolverle un podio que había perdido por la penalización. En el caso de Colapinto, en cambio, el drive-through se cumplió durante la carrera.

Alpine no apelará la sanción a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos. Instagram @alpinef1team

Por eso, aun cuando Alpine hubiera decidido cuestionar la sanción, la apelación difícilmente habría tenido un efecto sobre la posición final de Colapinto (14º) en el Gran Premio de Países Bajos. La consecuencia que sí permanece es la pérdida de tres puntos de la Superlicencia, un aspecto que podría justificar el interés en discutir el castigo desde el punto de vista reglamentario.

Una apelación que tendría poco sentido deportivo

Desde una mirada estrictamente deportiva, la decisión de Alpine resulta comprensible. A diferencia de lo sucedido con Gasly en Mónaco, no existe en este caso una posición de carrera que recuperar mediante una eventual revisión favorable. Colapinto ya cumplió el drive-through, terminó 14° y el resultado de Zandvoort no cambiaría por una discusión posterior sobre la sanción.

La única razón concreta para intentar revertir el castigo estaría vinculada con los tres puntos descontados de la Superlicencia.

En ese contexto, Alpine optó por cerrar el episodio y concentrarse en las próximas competencias. La escudería francesa ya había confirmado que Colapinto recibirá las mismas actualizaciones incorporadas al auto de Gasly en el Gran Premio de Italia, por lo que el foco del equipo estará puesto en comprobar cómo funcionan esas mejoras también en el monoplaza del argentino.