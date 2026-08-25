La FIA publicó un fuerte comunicado tras la polémica por la sanción a Colapinto en Países Bajos: el motivo

La polémica por las sanciones que recibió Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos no terminó cuando el argentino cruzó la bandera a cuadros. La determinación de los comisarios de la FIA generó un fuerte debate entre los seguidores de la Fórmula 1 y, en las últimas horas, el conflicto escaló a tal punto que los encargados de impartir justicia en Zandvoort fueron víctimas de ataques y hostigamiento a través de las redes sociales.

Ante esta situación, la FIA decidió intervenir y publicó un contundente comunicado para repudiar el comportamiento de algunos fanáticos. A través de sus canales oficiales, el organismo se hizo eco de lo sucedido y apuntó directamente contra el acoso sufrido por los comisarios después de aplicar las sanciones correspondientes durante la competencia.

"Después del Gran Premio de los Países Bajos , los comisarios de la FIA fueron objeto de abusos en línea tras aplicar sanciones deportivas de acuerdo con las regulaciones de la FIA", explicó el máximo ente del automovilismo en una placa que compartió en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la FIA remarcó que el desacuerdo con una decisión forma parte de cualquier disciplina deportiva, pero estableció un límite claro frente a los ataques personales: "La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales", señaló.

De esta manera, la FIA pidió responsabilidad y mesura a todos los protagonistas y fanáticos de la Fórmula 1 : "Instamos a todos los que participan del deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea", concluyó el organismo, en medio de una polémica que volvió a poner bajo la lupa el accionar de los comisarios y la reacción que generan sus sanciones.

Video: la maniobra por la que fue sancionado Colapinto en Zandvoort

La maniobra por la que fue sancionado Franco Colapinto en Zandvoort

Alpine no apeló la sanción que le impuso la FIA a Colapinto en Zandvoort

Por otro lado, en cuanto a la sanción que recibió Franco Colapinto en el GP de Países Bajos, que no cayó nada bien en el piloto argentino: “Creo que es bastante injusto. Muy duro, extremadamente dura por las condiciones que habían”, manifestó el corredor de Alpine una vez finalizada la competencia, se esperaba que Alpine saliera apelar la decisión de la FIA.

No obstante y a pesar del reclamo de Colapinto, la escudería francesa resolvió no recurrir la decisión ante la FIA, por lo que la penalización quedó definitivamente confirmada y no tendrá una instancia posterior de revisión.

Alpine no apeló la sanción que le impuso la FIA a Colapinto en Zandvoort. Instagram @alpinef1team

La determinación del equipo francés representa un cambio respecto de lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco, cuando sí había utilizado el Derecho de Revisión para intentar revertir las sanciones que habían recibido tanto Pierre Gasly como el propio Colapinto por exceder el límite de velocidad en el pit lane.