Por qué la FIA le devolvió el podio a Gasly: las claves del fallo que cambió el GP de Mónaco

Pierre Gasly recuperó el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco después de que los comisarios de la FIA aceptaran el derecho de revisión presentado por Alpine y anularan las dos sanciones de cinco segundos que había recibido por supuesto exceso de velocidad en el pitlane.

La decisión se basó en nueva información aportada por el cronometrador oficial de la Fórmula 1 , que reveló una discrepancia en la distancia utilizada para calcular la velocidad de los autos en la primera zona de control situada a la entrada de boxes.

Tras analizar las pruebas presentadas por Alpine, la FIA concluyó que Gasly nunca superó el límite de 60 km/h establecido para el evento y ordenó modificar la clasificación final de la carrera.

Según el informe de los comisarios, todas las presuntas infracciones registradas durante la carrera ocurrieron en la misma zona de cronometraje, ubicada entre los dos primeros bucles de medición del pitlane.

El cronometrador oficial había configurado esa sección con una distancia de 2.692 centímetros. Sin embargo, mediciones posteriores realizadas mediante tecnología LIDAR determinaron que la distancia mínima real era de 2.615 centímetros, una diferencia de 77 centímetros que alteraba los cálculos de velocidad.

Los comisarios consideraron que, debido a las características particulares del pitlane de Mónaco y a los cambios realizados en las barreras respecto de 2025, el método habitual de medición no reflejaba correctamente la trayectoria que podían seguir los autos.

pierre gasly1 Pierre Gasly recuperó el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco. X @AlpineF1Team

Por qué la FIA concluyó que Gasly no excedió la velocidad

Uno de los elementos clave fue el análisis de los tiempos registrados por el Alpine entre ambos bucles de cronometraje. Utilizando esos datos, los comisarios determinaron que las velocidades reales del Auto 10 estaban por debajo del límite reglamentario.

Incluso tomando en consideración el ancho del monoplaza y la imposibilidad de recorrer exactamente la distancia mínima teórica, la FIA concluyó que no existían pruebas de que Gasly hubiera superado los 60 km/h.

El informe señala además que la pregunta fundamental era si el piloto había excedido o no el límite de velocidad, independientemente de que el sistema oficial hubiera detectado inicialmente una infracción. La respuesta de los comisarios fue categórica: "Determinamos que no lo hizo".

Las consecuencias para la clasificación y el campeonato

Como resultado, la FIA revocó ambas sanciones de cinco segundos impuestas a Gasly, restituyó su tercer puesto en la clasificación final del Gran Premio de Mónaco y ordenó recalcular tanto el Campeonato de Pilotos como el de Constructores.

Además, Alpine recuperará los depósitos abonados para iniciar el procedimiento de revisión, ya que su reclamación fue aceptada y las decisiones originales fueron modificadas.

Los comisarios también aclararon que no pudieron revisar las sanciones de otros pilotos afectados porque algunos ya habían cumplido sus castigos durante la carrera y ningún otro equipo presentó una solicitud de derecho de revisión dentro del plazo reglamentario.