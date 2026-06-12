El desahogo de Pierre Gasly tras recuperar el podio en Mónaco: "No sé ni cómo celebrar"

Pierre Gasly no pudo ocultar su felicidad y habló con el medio oficial de Alpine luego de recuperar el tercer lugar del podio en el Gran Premio de Mónaco.

Pierre Gasly finalmente recibió una noticia que esperaba desde el mismo domingo posterior al Gran Premio de Mónaco. Después de varios días de revisión y análisis técnico, la FIA aceptó los argumentos presentados por Alpine y le devolvió al piloto francés el tercer puesto que había conseguido en pista, además de los puntos correspondientes para el campeonato.

La polémica se había originado tras la carrera en el Principado, cuando los comisarios deportivos le aplicaron dos sanciones por supuestamente exceder el límite de velocidad en la calle de boxes. Como consecuencia, Gasly cayó del podio al séptimo lugar, en una decisión que generó sorpresa tanto en el equipo como en el propio piloto, que siempre sostuvo que había respetado la normativa.

Alpine no se resignó y presentó una solicitud de revisión acompañada por distintos registros técnicos que demostraban que el monoplaza número 10 nunca había superado los 60 km/h permitidos. Tras estudiar las nuevas evidencias, la FIA modificó su fallo inicial y restituyó el resultado obtenido por el francés en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

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Following the review of last week's #MonacoGP, @PierreGasly's third place has been reinstated pic.twitter.com/Mt7ZjexzCi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026 La felicidad de Pierre Gasly tras recuperar el podio en Mónaco Luego de conocerse la resolución, Pierre Gasly apareció en un video difundido por la escudería francesa para expresar su alegría y agradecer el respaldo recibido durante todo el proceso. “Uno, dos, tres... P3. Eso es lo que querían escuchar. La decisión ya se tomó y somos terceros en Mónaco”, comenzó diciendo con una sonrisa que reflejaba el alivio por recuperar el podio.

El piloto destacó especialmente el trabajo realizado por Alpine para defender su posición. “Quiero agradecer enormemente al equipo, a los fanáticos, a los mecánicos y a los ingenieros. Fueron días muy difíciles después de la carrera, con mucha decepción, pero el equipo luchó por nuestro caso y demostró que no excedimos la velocidad. Cruzamos la meta terceros y ahora tenemos los puntos que nos corresponden”, explicó.