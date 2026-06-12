¡Bombazo en Alpine! Tras la revisión de la FIA, Pierre Gasly recuperó su podio en el Gran Premio de Mónaco

Tras revisar su pedido, la FIA falló a favor de la escudería francesa y de esta manera, Pierre Gasly recuperó su merecido podio en el Principado.

A horas del comienzo de la primera práctica en Barcelona, Pierre Gasly recibió una de las mejores noticias que una persona podría recibir. Luego de varios días de análisis, la FIA revisó los argumentos presentados por Alpine para anular la doble sanción que recibió el compañero de Colapinto en el Gran Premio de Mónaco y finalmente resolvió fallar a favor de la escudería francesa.

De esta manera, el piloto galo recuperó el tercer puesto que había perdido tras la competencia y volvió oficialmente al podio en las calles del Principado. La resolución del organismo rector modificó la clasificación definitiva de la prueba y provocó un importante movimiento en la zona alta del clasificador. Gasly pasó a ocupar la tercera posición, mientras que Isack Hadjar, quien hasta ahora figuraba como el dueño del último escalón del podio, fue relegado al cuarto lugar.

Pierre Gasly recuperó el tercer lugar en Mónaco y Alpine celebra su primer podio del año Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2065375917879234607&partner=&hide_thread=false PIERRE GASLY P3



Following the review of last week's #MonacoGP, @PierreGasly's third place has been reinstated pic.twitter.com/Mt7ZjexzCi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026 Para Alpine, el fallo representa mucho más que un simple cambio estadístico. Gracias a la restitución del resultado de Pierre Gasly, la escudería de Enstone consiguió su primer podio de la temporada 2026, un objetivo que parecía cada vez más lejano tras un inicio de campeonato marcado por las dificultades y la falta de regularidad en el rendimiento del monoplaza.

El tercer puesto en el GP de Mónaco también supone una inyección anímica fundamental para el equipo francés. En un año en el que los resultados positivos escasearon, sumar una presencia en el podio en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario puede convertirse en un punto de inflexión para afrontar con mayor confianza las próximas fechas del campeonato.

Mientras tanto, Gasly celebra un resultado que premia el trabajo realizado durante todo el fin de semana en el Principado. El francés había mostrado un gran ritmo desde las prácticas y logró mantenerse entre los protagonistas en una carrera siempre exigente. Ahora, con la decisión oficial de la FIA, Alpine puede festejar su primer gran resultado del año y sumar un impulso clave en la pelea por escalar posiciones en el Mundial de Constructores.