Canadá hará su debut en el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina: hora, TV y Streaming
La Selección de Canadá hospedará en Toronto el segundo partido inaugural del Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina.
Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán en el partido inaugural del Grupo B del Mundial 2026, un encuentro que promete ser emocionante. Ambas selecciones debutarán en la Copa del Mundo con esperanza de sumar tres puntos cruciales para avanzar a la siguiente fase.
El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el Toronto Stadium. Contará con el arbitraje del argentino Facundo Tello y se podrá ver en televisión por la señal de DSports y en straming por DirecTV GO y Paramount+.
Cómo llegan Canadá y Bosnia
Como país anfitrión, Canadá buscará aprovechar el apoyo de su público para comenzar con el pie derecho. En sus últimos amistosos, logró una victoria 2-0 frente a Uzbekistán y un empate 1-1 contra Irlanda.
Bonia y Herzegovina, por su parte, tras superar el repechaje de la UEFA, llega con la intención de sorprender en su segunda participación en un Mundial (tras Brasil 2014). En sus encuentros preparatorios, empató 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá.
Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, lo que un atractivo especial al partido inaugural del Grupo B. La expectativa es alta para este cruce que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final. Canadá buscará aprovechar su condición local, mientras que Bosnia intentará comenzar con un resultado positivo en una zona que promete ser competitiva
Posibles formaciones
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarevi, Benjamin Tahirovi, Ivan Šunji, Amar Memi; Ermedin Demirovi y Edin Deko. DT: Sergej Barbarez.
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