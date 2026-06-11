Mundial 2026: la TV pasó publicidad en la pausa de hidratación de México-Sudáfrica y estallaron los memes

La decisión de aprovechar el cooling break para pasar avisos comerciales provocó una catarata de críticas, bromas y memes en las redes sociales.

La pausa de hidratación debutó en el Mundial, pero los protagonistas terminaron siendo los memes.

La primera pausa de hidratación del Mundial 2026 llegó a los 24 minutos del partido inaugural entre México y Sudáfrica, pero lo que más llamó la atención no fue el descanso de los jugadores sino la reacción de las transmisiones televisivas. Varias señales aprovecharon el corte para emitir publicidad a pantalla completa, algo que generó un fuerte rechazo entre los hinchas.

Las quejas no tardaron en multiplicarse en X, donde miles de usuarios cuestionaron que se interrumpiera la cobertura del encuentro para dar lugar a los avisos comerciales. Muchos señalaron que la temperatura en el Estadio Azteca rondaba los 24 grados y vincularon la implementación del cooling break con una estrategia comercial más que con una necesidad deportiva.