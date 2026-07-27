La FIFA eligió un gol que hizo sufrir a la Selección argentina como el mejor del Mundial 2026

La FIFA eligió este lunes por la mañana el mejor gol de la Copa del Mundo 2026 y el ganador fue uno que le convirtieron a la Albiceleste.

Pese a haber hecho un gran Mundial, la Selección argentina no logró quedarse con la Copa del Mundo, pero en el camino hubo un rival que la hizo sufrir más de la cuenta en el camino. En los 16vos de final, Cabo Verde estuvo a centímetros de dar el golpe y dejó una imagen imborrable gracias a un verdadero golazo que, una semana después del cierre del torneo, fue elegido por la FIFA como el mejor de toda la Copa del Mundo.

La obra de arte llevó la firma de Sidny Lopes Cabral. A los 102 minutos del encuentro, el futbolista del Trabzonspor sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo y dejó sin reacción a Emiliano "Dibu" Martínez, desatando el festejo de todo Cabo Verde y silenciando por un instante a la Albiceleste.

La FIFA eligió el golazo de Lopes Cabral a la Selección argentina como el mejor del Mundial El golazo de Sidny Lopes Cabral para el 2-2 de Cabo Verde ante Argentina. Video: DSports Tras aquel partido, el propio Cabral explicó cómo nació esa definición inolvidable: "Vi el espacio y apunté. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo", contó el mediocampista, quien además confesó la emoción que sintió por convertir semejante gol en el escenario más importante del fútbol.

"Me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", agregó el futbolista de Cabo Verde, todavía con la emoción a flor de piel.