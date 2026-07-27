Qué medida tomó Barracas Central tras la denuncia de violencia de género contra el Toro Morales, autor del gol a River

La expareja del delantero de Barracas lo acusó por violencia de género, aseguró haber recurrido a la Justicia y el club fijó postura al respecto.

La alegría por el histórico triunfo de Barracas Central sobre River quedó rápidamente opacada por un grave episodio extrafutbolístico. Gonzalo Morales, autor del gol de la victoria en el Monumental, fue denunciado públicamente por su expareja Karen, quien lo acusó públicamente de violencia de género y afirmó que ya realizó la correspondiente presentación ante la Justicia.

La mujer difundió en su cuenta de Instagram imágenes con golpes en distintas partes de su cuerpo y rostro, además de capturas de conversaciones de WhatsApp que, según sostuvo, involucran tanto al futbolista como a la madre del delantero. En uno de esos mensajes, quien sería la progenitora del atacante expresa: "Me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas", en referencia a las presuntas agresiones.

Instagram/@karenadinna La medida que tomó Barracas tras la denuncia de violencia de género contra Morales Tras conocerse la acusación, Barracas Central reaccionó con un comunicado oficial en el que dejó en claro su postura frente al caso. La institución manifestó su "más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género" y reafirmó su compromiso con los valores de respeto, igualdad e integridad tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Además, el club informó que seguirá de cerca la evolución de la situación y que aguardará la confirmación de la existencia de una denuncia formal para avanzar con las medidas que correspondan. En ese sentido, señaló que colaborará con las autoridades competentes y que actuará con "responsabilidad, prudencia y compromiso" durante todo el proceso.

Fotobaires Por el momento, Barracas no anunció sanciones contra Gonzalo Morales, aunque dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas institucionales una vez que tenga acceso a las actuaciones judiciales. Mientras tanto, el delantero quedó envuelto en un delicado escenario que podría tener consecuencias tanto en el plano judicial como en su continuidad deportiva.