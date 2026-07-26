Denuncian por violencia de género a Gonzalo "Toro" Morales, delantero de Barracas Central
Una expareja del futbolista hizo públicas desgarradoras imágenes de agresiones físicas y chats comprometedores a través de sus redes sociales.
El fútbol argentino se convulsiona tras la grave denuncia por violencia de género que recae sobre Gonzalo "Toro" Morales, actual delantero de Barracas Central. La acusación fue realizada públicamente por su exnovia, identificada como Karen, quien utilizó sus redes sociales para difundir imágenes de sus heridas corporales, capturas de chats y un extenso descargo donde relató los abusos padecidos durante los meses de convivencia.
El hecho toma estado público pocas horas después de que el atacante marcara el gol del triunfo para el equipo de Barracas frente a River Plate en el estadio Monumental.
Miedo, agresiones físicas y amenazas: el desgarrador relato de la víctima
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la joven expuso detalles sobre las agresiones recibidas y el contexto de sometimiento en el que vivía hasta el cese de la convivencia, ocurrido este fin de semana:
Según su testimonio, el futbolista la sometió a episodios sistemáticos de violencia física que incluyeron golpes, ahorcamientos y encierros. En su desgarrador relato, la joven detalló la gravedad de las agresiones al señalar que el jugador la agarró del pelo, la ahorcó y le propinó piñas y patadas hasta dejarla días sin poder caminar, además de dejarla encerrada bajo llave en la vivienda cada vez que él salía a entrenar.
A la gravedad de los ataques físicos se sumaron las constantes presiones por parte del entorno cercano del deportista para evitar que acudiera a la Justicia. La denunciante afirmó haber recibido amenazas directas de la familia del delantero cuando intentó realizar la exposición, donde le aseguraban que "con plata se arregla todo", que nadie le iba a creer y que irían a buscarla si decidía denunciar.
Evidencia en redes sociales y situación de la denuncia
Junto al texto explicativo, la joven compartió fotografías que evidencian lesiones en distintas partes del cuerpo, además de capturas de pantallas con conversaciones de WhatsApp. Entre los chats publicados se observa un intercambio donde se menciona la agresión por parte del deportista y otra conversación asignada a la madre del jugador, quien le habría ofrecido disculpas por los actos de su hijo.
En sus declaraciones, la joven sostuvo que "la denuncia ya está hecha", manifestando haber superado el temor a represalias para visibilizar su caso. Pese al tenor de la publicación, se espera mayor precisión sobre el estado formal de las actuaciones dentro del fuero judicial. Hasta el momento, ni el futbolista ni la comisión directiva de Barracas Central han emitido un comunicado oficial sobre la situación.