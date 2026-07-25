Cuáles fueron los cambios en el 911 de Mendoza tras el femicidio de Florencia Romano
El caso de la adolescente de 14 años asesinada en 2020 en Maipú fue incorporado por la Suprema Corte de Justica de la Nación como antecedente. En ese entonces se realizó un llamado al 911, pero no se activó el protocolo.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de incorporar como antecedente el caso de Florencia Romano, la adolescente de 14 años asesinada en Maipú en diciembre de 2020, volvió a poner el foco sobre la respuesta del Estado frente a situaciones de emergencia. Cabe recordar que la familia de la menor había demandado a la Provincia de Mendoza luego de que la investigación comprobara que un vecino había llamado al 911 para advertir sobre un episodio de violencia en al casa en donde se encontraba Florencia, situación que, sin embargo, no derivó en la activación del protocolo correspondiente.
En ese contexto, el Gobierno provincial impulsó en los últimos años una serie de transformaciones para modernizar el 911, fortalecer la actuación del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y ampliar los dispositivos de asistencia a víctimas de violencia de género.
Uno de los principales cambios estuvo vinculado con la capacitación permanente de los operadores. Según informó el Gobierno, antes de cada turno el personal participa de instancias de formación y actualización para mejorar la recepción e interpretación de las llamadas, especialmente cuando se trata de personas que atraviesan situaciones de violencia o de extrema vulnerabilidad.
El objetivo, indicaron, es optimizar la obtención de información, brindar contención durante la comunicación y agilizar la activación de los recursos de emergencia.
Los sistemas incorporados para mejorar los tiempos de respuesta
En paralelo, Mendoza incorporó un nuevo sistema tecnológico para el 911, que permite conocer la geolocalización de la persona que realiza la llamada y trabajar con una cartografía permanentemente actualizada. De esa manera, los operadores pueden determinar con mayor precisión el lugar desde donde se solicita ayuda, incluso cuando la víctima no puede indicar correctamente su ubicación.
Además, también se integra la gestión de la emergencia con la asignación de móviles, el seguimiento de la intervención y la red provincial de videovigilancia, lo que permite coordinar una respuesta más rápida y precisa.
Asistencia para víctimas de violencia de género
Las modificaciones también alcanzaron al acompañamiento posterior a la emergencia, ya que a través del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito, el Ministerio de Seguridad y Justicia brinda asistencia psicológica, social y legal a mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género. Cabe resaltar que, además, se realiza el seguimiento de familias afectadas por femicidios.
Por otra parte, en 2024 se creó la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica a las Víctimas del Delito, desde donde el Estado provincial comenzó a intervenir como querellante en causas vinculadas con violencia de género. Hasta el momento participó en seis expedientes: cinco por femicidio y uno por tentativa de femicidio.
De acuerdo a los datos oficiales, entre enero y junio de 2026, el Centro de Asistencia a Víctimas realizó 1.062 intervenciones en toda la provincia, mientras que el Sistema Georreferencial de Monitoreo, Supervisión, Rastreo y Alerta Electrónico mantiene 104 pares de dispositivos duales activos para controlar el cumplimiento de restricciones de acercamiento en casos de alto riesgo. Desde su creación, el sistema ya instaló 561 dispositivos en Mendoza.