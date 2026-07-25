Descartan que Micaela Albornoz esté en Córdoba, pero la búsqueda continúa

La investigación por la desaparición de Micaela Albornoz , dio un giro en las últimas horas. El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que las tareas realizadas en esa provincia permitieron descartar, con las pruebas reunidas hasta el momento, que la joven se encuentre en territorio cordobés.

La información fue confirmada luego de una serie de diligencias llevadas adelante por efectivos de las Brigadas Civiles y de la División Protección de las Personas, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, bajo las directivas de la Fiscalía de Distrito I.

Según precisaron las autoridades, la investigación permitió reunir "pruebas objetivas" que descartan la presencia de Albornoz en Córdoba. Toda la documentación y los elementos obtenidos serán remitidos ahora a la Fiscalía de Santa Fe, que continúa al frente de la causa.

En los últimos días, había surgido una hipótesis sobre la posibilidad de que Micaela Albornoz , mujer de 32 años que es intensamente buscada desde el 24 de junio tras ser vista por última vez en Rosario, se hubiera trasladado a Córdoba.

En esa provincia se concentró entoncesbuena parte de la investigación luego de que surgieran distintos indicios que apuntaban a un posible traslado de la mujer.

Entre ellos figuraban el hallazgo de prendas que serían de Micaela, registros de cámaras de seguridad en la terminal de ómnibus y movimientos realizados con su tarjeta de débito, elementos que motivaron un amplio operativo de búsqueda.

Sin embargo, tras analizar las evidencias recolectadas, los investigadores concluyeron que esas líneas quedaron agotadas y no existen, por el momento, indicios que permitan sostener que la mujer permanezca en Córdoba.

La búsqueda de Micaela Albornoz

Pese a este nuevo escenario, las autoridades remarcaron que la búsqueda continúa vigente y solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la joven.

Micaela Albornoz fue vista por última vez el 24 de junio, cuando salió de su domicilio ubicado en Villa Manuelita, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Desde entonces, familiares, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales mantienen un operativo permanente para dar con su paradero.

En ese marco, el Gobierno de Santa Fe mantiene vigente una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información certera, monto al que se suman otros 5 millones de pesos ofrecidos por el Programa Nacional de Recompensas.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a localizar a Micaela pueden comunicarse con el 911 o con la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, al teléfono 341-4861200. Las autoridades insistieron en que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación y lograr que la mujer sea encontrada.