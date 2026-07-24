Ofrecen una recompensa millonaria a un mes de la desaparición de Micaela Albornoz

Micaela Albornoz de 32 años lleva un mes desaparecida y ofrecen recompensa. La investigación detectó rastros en Córdoba y movimientos con su tarjeta bancaria.

Al cumplirse un mes de la desaparición de Micaela Albornoz, el Gobierno de Santa Fe anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información confiable que permita dar con el paradero de la mujer de 32 años, cuyo rastro se perdió el pasado 24 de junio.

Micaela, quien se encontraba bajo tratamiento de salud mental, fue vista por última vez al salir de su vivienda en el barrio Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario. Desde entonces, la búsqueda continúa sin resultados concretos, aunque en las últimas semanas surgieron nuevos indicios que orientan la investigación hacia la provincia de Córdoba.

Según confirmó una de sus hermanas, fueron halladas prendas que pertenecerían a la joven en distintos sectores cercanos al Parque Independencia, mientras que registros de cámaras de seguridad la habrían captado en la terminal de ómnibus de Córdoba. A esto se suman movimientos detectados con su tarjeta de débito, elementos que son analizados por los investigadores.

Recompensa por Micaela Albornoz Ante la falta de novedades, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto con el Gobierno santafesino, resolvió ofrecer una recompensa de $10 millones para quienes aporten datos certeros que contribuyan a localizar a Micaela.

Las autoridades recordaron que la información puede comunicarse de manera confidencial a través del 911, del correo electrónico [email protected] o mediante la línea gratuita 0800-444-3583. Además, remarcaron que la identidad de quienes brinden información permanecerá protegida durante todo el proceso investigativo.