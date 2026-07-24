Pronóstico en Mendoza: sin cambios en el llano, persisten las alertas por fuertes nevadas en la cordillera

El pronóstico en Mendoza anticipa un sábado con ascenso de la temperatura en el llano, pero con alertas amarillas y naranjas por fuertes nevadas en la cordillera.

El pronóstico en Mendoza para este sábado anticipa una jornada con tiempo estable en gran parte de la provincia, pero continuarán las alertas meteorológicas por intensas nevadas en distintos sectores de la cordillera. En el llano, la máxima podría superar los 16° y la mínima se ubicará en los 6°, de acuerdo con especialistas.

Cómo estará el tiempo este sábado De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada estará algo nublada, con un ligero ascenso de la temperatura y vientos leves de dirección variable. Por otro lado, en el sector cordillerano continuarán las nevadas de intensidad moderada.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima cercana a los 16° y una mínima de 6° para casi todo el llano mendocino. Además, existe una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana, mientras que hacia la tarde se esperan mejores condiciones, con nubosidad variable.

Alerta por nevadas en la cordillera mendocina Asimismo, el SMN mantiene alertas amarilla y naranja por nevadas para la alta montaña en las zonas de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

En los sectores con alerta amarilla se esperan nevadas de variada intensidad, con mejoramientos temporarios. Los valores de nieve acumulada oscilarán entre 20 y 50 centímetros, aunque podrían ser superados de forma puntual. En las cotas más bajas se prevén acumulaciones de entre 5 y 20 centímetros, sin descartarse precipitaciones en forma de lluvia.