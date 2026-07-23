Se vuelve a complicar el tiempo en Mendoza y hay nuevamente alerta naranja: las zonas afectadas

El pronóstico anticipa ascenso de la temperatura en Mendoza, pero las nevadas se intensificarán en la cordillera durante la tarde.

En el Gran Mendoza se espera un día algo nublado, con neblinas matinales y una máxima de 15°.

El jueves comenzará con una mejora en el llano. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará algo nublada, con neblinas durante la mañana y un ascenso de la temperatura. Sin embargo, el panorama será muy distinto en la cordillera de Mendoza, donde volverán a regir alertas por nevadas.

La mínima será de 3° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 15° por la tarde. Aunque el tiempo se presentará más agradable en el Gran Mendoza, las condiciones serán muy distintas en alta montaña, donde volverán a regir alertas por nevadas.

Durante la primera parte del día estará vigente una alerta amarilla. El SMN prevé acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual. En las zonas más bajas se esperan entre 5 y 20 centímetros y no se descartan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, o directamente lluvia.

Las alertas volverán este jueves a la cordillera de Mendoza y subirán de nivel durante la tarde. El panorama empeorará después de la siesta. Desde ese momento, la alerta pasará a naranja debido a la intensificación de las nevadas. El organismo advirtió que el área será afectada por nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros durante todo el período de alerta. Además, se espera una fuerte reducción de la visibilidad.