Argentina acusada de racismo: quiénes fueron los famosos que impulsaron esos mensajes

Argentina perdió la final del Mundial 2026 y, aunque millones creen que "hay olor a gato encerrado" alrededor del partido, algo mucho más grave está ocurriendo. Ya no se trata solamente de la Selección, sino de Argentina y de sus 47 millones de habitantes.

Desde que comenzó el Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de publicaciones que describen al país como racista, xenófobo e incluso supremacista blanco. Los primeros mensajes fueron impulsados principalmente por cuentas anónimas, pero durante la última semana también se sumaron celebridades, actores, cantantes y otras personalidades con una enorme influencia dentro de la cultura popular.

Lejos de presentar pruebas concretas que permitan sostener una acusación tan grave contra toda una sociedad, buena parte de esas publicaciones recurrió a episodios aislados y generalizaciones para construir una imagen extrema de Argentina. Los usuarios argentinos advirtieron rápidamente lo que estaba ocurriendo y comenzaron a recopilar capturas, mensajes y nombres de quienes se sumaron a esta corriente.

No existen elementos públicos que permitan afirmar que se trata de una campaña organizada, pero resulta difícil ignorar que muchos de esos posteos repiten las mismas acusaciones y parecen moverse en una dirección similar. Estos son los famosos que contribuyeron a difundir una imagen falsa y estigmatizante de Argentina.

Uno de los primeros nombres que quedó en el centro de la polémica fue Samuel L. Jackson. El actor compartió en Instagram una publicación que calificaba a Argentina como uno de los países “más racistas del mundo” y pedía a las personas negras que no apoyaran a la Selección en la final.

El contenido utilizaba una imagen de Stephen Warren, el personaje interpretado por Jackson en Django Unchained, con una camiseta argentina. La comparación buscaba cuestionar a quienes alentaban al equipo nacional y fue considerada ofensiva por miles de seguidores argentinos.

La acusación difundida por Samuel L. Jackson apuntó contra Argentina en su conjunto y generó cuestionamientos por su gravedad y falta de fundamentos. Captura de Pantalla

Pedro Pascal también quedó señalado después de darle "me gusta" a publicaciones que celebraban la derrota y sostenían acusaciones similares contra Argentina. A diferencia de Jackson, el actor chileno no escribió un mensaje propio, pero su interacción fue interpretada como un respaldo al contenido.

Mucho más agresivo fue Eric André. El actor y comediante estadounidense publicó una extensa historia cargada de insultos, en la que llamó “racistas” y “nazis” a los argentinos, cuestionó la composición étnica del país y celebró abiertamente la derrota frente a España. Sus expresiones superaron ampliamente cualquier chicana futbolística y generaron uno de los mayores repudios dentro de esta polémica.

Eric Andre acusó a todos los argentinos de ser nazis. Captura de pantalla

Otro de los involucrados fue Tyrese Gibson, conocido por interpretar a Roman Pearce en la saga Rápido y Furioso. El actor compartió desde su perfil oficial un video producido con inteligencia artificial que presentaba a Argentina como una nación racista. El material fue cuestionado por contener imágenes y afirmaciones engañosas, aunque Gibson no dio explicaciones posteriores sobre su publicación.

La española Rosalía también atacó a la Argentina y sus habitantes

Entre las figuras de la música apareció Rosalía. La artista española reposteó un video publicado por Mia Khalifa para celebrar la victoria de España, acompañado por una frase sobre la derrota de “las perlas”, en referencia a una de las canciones de la cantante.

La publicación provocó un fuerte enojo en Argentina, especialmente porque Rosalía tiene conciertos programados en Buenos Aires. Algunos seguidores comenzaron a pedir la devolución de sus entradas y llamaron a boicotear las presentaciones. Ante la repercusión, la cantante borró el contenido, aunque no difundió una explicación pública.

Este es el tiktok que reposteó Rosalía y que encendió la polémica en las redes.

El caso de Niall Horan fue diferente, pero tocó un tema mucho más sensible. El exintegrante de One Direction le dio “me gusta” a un carrusel que se burlaba de la Selección y que incluía una imagen con la frase “las Malvinas son españolas”.

Luego del comunicado difundido por su club de fans argentino, Horan aseguró que se había tratado de un error y que no recordaba haber visto ni marcado la publicación. “Solo tengo amor para Argentina y todos mis fanáticos de allá”, explicó al pedir disculpas públicamente.

En los listados que se viralizaron también aparecieron la cantante de Blonde Redhead, Kazu Makino; Patti Smith, que compartió una imagen con la frase "ganaron los buenos"; y artistas como Lauren Jauregui, Zara Larsson, Ellie Goulding, Troye Sivan, Iggy Azalea y Farruko. Sin embargo, no todos publicaron acusaciones contra Argentina: en varios casos solamente celebraron el triunfo español o realizaron burlas futbolísticas.

Javier Bardem también fue incluido por vincular la consagración de España con un triunfo de la causa palestina, en una referencia indirecta a la posición internacional del Gobierno argentino. Su publicación tuvo un contenido político, aunque no incluyó la acusación de racismo que difundieron otras figuras.

La polémica también alcanzó a streamers y marcas. Ibai Llanos y El Xocas fueron cuestionados por sus comentarios durante las transmisiones, mientras que MrBeast celebró los goles españoles. La cuenta de Duolingo, por su parte, publicó memes contra la hinchada de Argentina y provocó llamados a desinstalar la aplicación.

Más allá del enojo por la derrota, las reacciones muestran situaciones diferentes. Algunas personalidades solamente alentaron a España, mientras que otras aprovecharon el resultado para difundir acusaciones generales, insultos o contenidos falsos contra Argentina. Esa diferencia resulta central para no colocar una celebración deportiva al mismo nivel que un mensaje discriminatorio dirigido contra todo un país.