Quién es la congresista de Estados Unidos que acusó a la Argentina de tener una "historia racista"

Una congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encendió la polémica este martes durante una audiencia en el Congreso al afirmar que el rechazo de parte de la comunidad internacional hacia la Argentina en la final del Mundial 2026 estaría relacionado con una supuesta "historia racista " del país.

Sus declaraciones generaron repercusión por el tono y el contexto en el que fueron realizadas.

La protagonista de los dichos fue Jasmine Crockett , congresista demócrata por el Distrito 30 de Texas e integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero de 2023. La legisladora abogada y política estadounidense realizó esas afirmaciones durante una audiencia en la que los parlamentarios interrogaban a David Blight sobre la Institución Smithsonian.

La congresista Jasmine Crockett encendió la polémica en una audiencia en Estados Unidos.

En ese contexto, Crockett introdujo el tema de la final del Mundial 2026, disputada entre Argentina y España, y sostuvo que gran parte de la comunidad internacional parecía respaldar al conjunto español o, directamente, manifestarse en contra del seleccionado argentino.

Durante el intercambio preguntó: " Los dos últimos equipos fueron Argentina y España . Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a… ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una".

David Blight respondió que España había sido "el mejor equipo", sugiriendo que esa podía ser la explicación del apoyo recibido.

Sin embargo, Crockett reaccionó entre risas y agregó: "También existe una historia racista en lo que respecta a Argentina", una frase que rápidamente generó repercusión.

Las declaraciones en el Congreso

La información proporcionada no incluye una ampliación de los fundamentos de esa afirmación ni menciona respuestas oficiales por parte de autoridades argentinas o de otros actores involucrados.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una audiencia del Congreso estadounidense y volvieron a colocar a la legisladora en el centro de la polémica por sus expresiones públicas.