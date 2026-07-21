Irán concreta ataques contra bases de Estados Unidos en varios países
La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica nuevos ataques contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este martes nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait. Lo hizo como respuesta a los últimos bombardeos estadounidenses, tras lo que Amán se ha limitado a informado sobre la interceptación de cinco drones iraníes en su espacio aéreo, sin víctimas o daños.
Así, el organismo ha afirmado que, en el marco de una operación para "completar una noche negra para los radares enemigos para allanar el camino a nuevos ataques con misiles y drones", ha lanzado un ataque contra "un sistema de radares defensivos" en territorio jordano, en el que además habría sido destruido un F-15.
"Esta región no es lugar para los agresores estadounidenses", ha dicho, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "El infanticida Ejército estadounidense debe abandonar nuestra región para evitar más víctimas", ha recalcado la Guardia Revolucionaria iraní.
Irán ataca en Jordania
Por su parte, el Ejército jordano ha anunciado la "neutralización eficiente y precisa" de "cinco drones lanzados desde Irán" y ha asegurado que estas operaciones "no han provocado víctimas humanas o daños materiales". Además, ha incidido en un comunicado en que seguirá supervisando el espacio aéreo para "hacer frente a cualquier objeto aéreo que suponga una amenaza".
El ataque de Irán ha llegado después de que Estados Unidos confirmara durante el fin de semana la muerte de dos militares en un ataque contra una base aérea en Jordania, suceso que se saldó con un tercer desaparecido. En el lugar se han encontrado "restos no identificados" que podrían pertenecer a esta persona, si bien no hay confirmación oficial.
Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Irán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.
Ataques en Bahréin y Kuwait
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait, esta vez con una declarada intención de crear una "noche negra" para las tropas norteamericanas, con bombardeos dirigidos a sistemas de defensa y radares estadounidenses, además de un supuesto centro de Amazon en territorio bahreiní.
En una operación justificada bajo el propósito de "castigar al Ejército estadounidense asesino de niños por perturbar la seguridad del estrecho de Ormuz y violar partes" de Irán, la Guardia Revolucionaria ha anunciado ataques contra Bahréin y Kuwait, en los que ha buscado crear una "noche negra" para los radares y defensas de Estados Unidos en la región. Dpa