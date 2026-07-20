Irán exige al OIEA que dirige un argentino que condene a Estados Unidos

Irán reclama al OIEA, cuyo titular es Rafael Grossi, que condene "claramente" el bombardeo de Estados Unidos contra una central nuclear en construcción.

El Gobierno de Irán ha reclamado este lunes al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que condene "claramente" el bombardeo ejecutado recientemente por Estados Unidos contra la central nuclear de Darjovin, situada en el suroeste del país y aún en construcción, en el marco de sus últimos ataques.

"El ataque contra las instalaciones de Darjovin debe ser condenado por la comunidad internacional", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha incidido en que Teherán "espera que el director general del OIEA exprese claramente su postura al condenar el crimen cometido por Estados Unidos".

Así, ha recordado que Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha resaltado que las autoridades iraníes "reconocen sus obligaciones por ello, y también tienen expectativas (relacionadas a su pertenencia al acuerdo)", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Irán denuncia el ataque ante el OIEA El Gobierno iraní denunció el ataque durante la jornada del domingo, tras lo que el OIEA, dirigido por el argentino Rafael Grossi, apuntó que la instalación, situada a orillas del río Karun, "se encuentra en las primeras etapas de construcción" y "no contenía material nuclear" cuando sus inspectores la visitaron por última vez.

Las plantas nucleares de Irán son atacadas por Estados Unidos. Foto Efe EFE En este sentido, el director general del organismo, Rafael Grossi, afirmó que el ataque "no plantea ningún riesgo radiológico", pero reiteró su llamamiento "a la moderación militar en las proximidades de todos los emplazamientos relacionados con la energía nuclear", sin llegar a condenar el bombardeo, tal y como exige Teherán.