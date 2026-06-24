Quién es el argentino que tendrá que inspeccionar las plantas nucleares de Irán

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, está a cargo de las inspecciones en las plantas nucleares en Irán que comenzarán "pronto", en medio de las discrepancias sobre el proceso tras la reciente firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Así, Grossi ha destacado durante una visita a la central nuclear de Fukishima, en Japón, que estas inspecciones "deben ser llevadas a cabo". "Estamos analizando cómo y dónde realizarlas, pero empezaremos pronto las inspecciones", ha subrayado durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario japonés 'Nikkei'.

El jefe del OIEA ha hecho hincapié en que estas inspecciones "serán llevadas a cabo con la cooperación del Gobierno de Irán", antes de declinar dar una fecha para su inicio. "Si es pasado mañana, dentro de una semana o dentro de diez días es algo importante, pero no esencial", ha remachado.

Rafael Grossi habló después de Donald Trump Las palabras de Rafael Grossi han llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera el martes en que el OIEA llevará a cabo inspecciones nucleares en Irán como parte del preacuerdo, apuntando a que estas tendrán lugar "en el momento oportuno", después de las negativas desde Teherán sobre el proceso, negando incluso haber mantenido contactos con el jefe del organismo.

El propio Trump dijo el martes que Irán "ha aceptado totalmente el mayor nivel de inspecciones nucleares" como parte de su diálogo para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático.