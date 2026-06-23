Duro revés a Trump: el Senado de Estados Unidos votó por retirar las tropas del conflicto con Irán

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este martes una resolución que le ordena al presidente Donald Trump retirar a las fuerzas militares estadounidenses del conflicto con Irán.

La medida representa un freno de peso para la Casa Blanca y un mensaje político contundente: la guerra carece de respaldo en el Congreso. El resultado final fue 50 votos a favor y 48 en contra, con cuatro republicanos que se sumaron a la oposición.

La votación expone una de las mayores fracturas entre Trump y el Senado controlado por su propio partido en lo que va de su segundo mandato.

Es la primera vez que una resolución de poderes de guerra logra atravesar las dos cámaras del Congreso, después de que los demócratas forzaran el tema una y otra vez tanto en el Senado como en Diputados.

Esa campaña fue sumando apoyo republicano en las últimas semanas, para creciente irritación del presidente.

Cómo quedó el tablero de votos

Los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy rompieron con la línea oficial y acompañaron a los demócratas.

En la vereda opuesta, el demócrata John Fetterman votó en contra de la resolución. Otros dos republicanos, Mitch McConnell (Kentucky) y Dave McCormick (Pensilvania), no se presentaron a votar, una ausencia que terminó allanando la aprobación.

La iniciativa ya había superado un primer filtro: la Cámara de Representantes la había sancionado este mes por 215 votos contra 208, también con cuatro republicanos cruzándose hacia el bloque demócrata.

Aquella vez, los legisladores que rompieron filas quedaron de inmediato en la mira de Trump, que los acusó de "antipatriotas" en un mensaje publicado en Truth Social.

El trasfondo: una guerra y una interna republicana

El movimiento del Congreso llega en medio de un proceso diplomático todavía abierto. La guerra comenzó a fines de febrero, cuando Washington se sumó a Israel en una ofensiva contra Irán, y derivó luego en un alto el fuego y en negociaciones que continúan, ahora en torno a un memorando de entendimiento.

Ese principio de acuerdo abrió otra grieta dentro del Partido Republicano. Varios senadores cuestionaron con dureza los términos del entendimiento con Teherán: según sus críticas, el esquema contemplaría el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y pasos hacia un fondo de unos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán.

El malestar se cruza con el calendario electoral: en noviembre se juega el control del Congreso, y las encuestas muestran que el conflicto es muy impopular.

Varios republicanos advierten por el costo económico y el impacto en la inflación, en un escenario donde los objetivos mismos de la intervención nunca terminaron de quedar claros.

Una pulseada legal sin resolver

Al tratarse de una resolución concurrente, la medida no necesita la firma del presidente y, por definición, no tiene fuerza de ley ni puede ser vetada.

Aun así, los demócratas sostienen que sería vinculante y que se trata de una cuestión jurídica a dirimir. El instrumento que utilizaron es la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al presidente a retirar a las tropas involucradas en hostilidades en el exterior sin aval del Congreso cuando el cuerpo legislativo aprueba una resolución en ese sentido.

La administración Trump, en cambio, considera que esa ley es inconstitucional y sostiene que la cláusula que habilita al Congreso a aprobar una resolución de este tipo sin darle al presidente derecho a veto se apoya en un terreno legal todavía más endeble.