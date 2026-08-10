Video: así se derrumbó una cúpula de la Catedral de Manizales tras el brutal terremoto en Colombia

Un fuerte sismo de 7,4 grados sacudió este lunes 10 de agosto distintos departamentos de Colombia y dejó, hasta el momento, al menos 50 personas fallecidas, además de graves daños en infraestructura. Uno de los edificios afectados por el terremoto fue la Catedral de Manizales, en el departamento de Caldas.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, sobre la costa del Pacífico.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar con mayor precisión el número de víctimas y la magnitud de los daños provocados por el terremoto, considerado el más fuerte de la última década.

La Catedral de Manizales sufrió graves daños Fue tan grande el sismo que llegó hasta esta catedral ubicada a 231 kilómetros del epicentro del terremoto. La Arquidiócesis de Manizales difundió imágenes en las que se observan grietas en la fachada y el derrumbe parcial de una de las torres laterales del templo neogótico, que tiene 119 metros de altura.

Video: el momento en el que se derrumbó una de las torres de la Catedral de Manizales X | @Libre_Oposicion Instagram | @arquimanizales Hasta el momento, las autoridades reportaron dos personas fallecidas en Manizales, mientras continúan las tareas para establecer el impacto total del movimiento sísmico.