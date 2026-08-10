El Gobierno habló con autoridades colombianas y ofreció asistencia tras el terremoto

Fuentes oficiales confirmaron contacto con funcionarios de la nueva gestión de Abelardo de la Espriella y se pusieron a disposición para los operativos de auxilio.

Javier Milei con el nuevo presidente de Colombia. Abelardo de la Espriella, días atrás en su asunción.

El Gobierno de Javier Milei se contactó este lunes al mediodía con autoridades colombianas con la intención de ofrecer asistencia humanitaria tras el terremoto que sacudió el país en las últimas horas.

Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que las tratativas las lleva adelante la Cancillería, que propuso el mismo dispositivo que se desplegó en Venezuela que sufrió hace casi 50 otro sismo.

Como las comunicaciones son preliminares y todavía se está recabando el estado de grave de la situación en Colombia, aún no hay precisiones acerca del operativo que montaría el Gobierno argentino.