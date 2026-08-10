Tras el terremoto, el Volcán Puracé emite ceniza y gases en suroeste de Colombia: hay preocupación

Desde fines del mes pasado, el volcán Puracé está en alerta naranja por riesgo de erupción. El aeropuerto de Popayán cerró ante la actividad del macizo.

El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que deja más de 80 muertos.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.

"Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó la Aerocivil en un comunicado.

Cierra el aeropuerto de Popayán tras la actividad del volcán Puracé El cierre del aeropuerto de Popayán se suma al de otras siete terminales aéreas que sufrieron daños en su estructura por el terremoto de este lunes en Colombia: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.