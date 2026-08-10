Tras el terremoto de 7,4 en Colombia: qué se sabe del partido que River debe disputar en Bogotá

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana de este lunes generó incertidumbre alrededor del partido que River Plate debe disputar ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana . El encuentro está previsto para este miércoles en Bogotá y, por el momento, no fue suspendido.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y se sintió en diferentes puntos del país. Entre las ciudades alcanzadas por el temblor estuvieron Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, aunque las primeras evaluaciones indicaron que la capital colombiana no sufrió daños estructurales de gravedad.

Mientras avanzan las tareas de asistencia y se evalúa el impacto del terremoto, River mantiene contacto con las autoridades correspondientes para conocer si habrá modificaciones en la planificación del viaje. Desde Independiente Santa Fe, en tanto, transmitieron tranquilidad respecto de la situación en Bogotá y todo apunta a que el partido continúa en pie.

El duelo entre River e Independiente Santa Fe corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y está programado para este miércoles 12 de agosto en Bogotá. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de la Conmebol que indique un cambio de fecha o sede.

La situación en la capital colombiana es diferente a la de algunas de las zonas más afectadas por el sismo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que no se habían registrado daños estructurales graves y que los equipos de la ciudad estaban disponibles para colaborar con las áreas que más lo necesitan.

Desde la - y los 36 clubes del futbol profesional colombiano expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y familias que se han visto afectadas en diferentes… pic.twitter.com/NrOCQperHE — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

En ese contexto, la principal incógnita para River pasa por conocer cómo evolucionará la situación durante las próximas horas. El club seguirá las indicaciones de las autoridades antes de definir cualquier modificación en la logística prevista para su viaje.

La decisión de la Dimayor tras el terremoto

El impacto del terremoto también provocó cambios en el calendario del fútbol del país. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió aplazar la programación de los encuentros previstos para este lunes y reordenó los partidos para priorizar la seguridad de jugadores, hinchas y trabajadores.

La entidad comunicó que los encuentros previstos para el lunes 10 de agosto pasarán al martes 11, mientras que los que estaban programados originalmente para el martes se disputarán el miércoles 12, en los mismos horarios. La medida fue adoptada debido a las consecuencias del fuerte movimiento sísmico.

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El cambio de calendario del fútbol local, sin embargo, no implica por sí mismo una modificación para el partido internacional de River. El encuentro por la Sudamericana depende de la organización de la Conmebol y, hasta el momento, se mantiene según la programación prevista.

River sigue atento a las novedades

El terremoto ocurrió a las 7:34 de este lunes y tuvo una magnitud de 7,4 de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano. Luego del movimiento principal también se registraron réplicas, mientras los organismos de emergencia continuaban con las tareas de evaluación y asistencia en las zonas afectadas.

Por ahora, River aguarda información oficial antes de avanzar con cualquier cambio en su planificación. La prioridad estará puesta en conocer la evolución de la situación en Bogotá y las condiciones que existan para recibir al plantel y disputar el encuentro.

De esta manera, el partido ante Independiente Santa Fe continúa programado para este miércoles, aunque River permanece atento a las novedades que puedan surgir en Colombia durante las próximas horas.