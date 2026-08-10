Atento, River: Independiente Santa Fe recibió un mazazo a horas del choque de octavos de la Sudamericana
Un referente de Independiente Santa Fe se lesionó en el duelo de la Liga colombiana y quedó en duda para enfrentar a River este miércoles en Bogotá.
A horas de que la pelota vuelva a rodar por la Copa Sudamericana, una noticia sacudió la previa del duelo entre River e Independiente Santa Fe. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, uno de los referentes del conjunto colombiano, sufrió una lesión muscular y su presencia en el partido de ida quedó en duda.
El cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto deberá esperar los estudios para conocer el alcance de la lesión y saber si podrá contar con su habitual número 1. El antecedente inmediato tampoco ayuda: durante el primer semestre, el arquero ya había sufrido una lesión muscular que puso en riesgo su participación en la Copa Libertadores.
El arquero titular de Independiente Santa Fe, en duda para enfrentar a River
La baja del arquero sería un golpe sensible para Santa Fe. Mosquera Marmolejo no es solamente el dueño del arco, sino también uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro de un equipo que tendrá enfrente a un River renovado y con nombres de peso.
Si finalmente no llega, todo apunta a que Weimar Asprilla tendrá que ponerse los guantes en El Campín. El arquero de 27 años ya conoce la sensación de reemplazar a Mosquera en partidos de máxima exigencia: durante la Copa Libertadores ingresó ante Peñarol cuando su compañero no pudo continuar.
Para River, mientras tanto, la noticia cambia una pequeña pieza del tablero antes de una serie que aparece como una oportunidad para empezar a dejar atrás un presente irregular. El Millonario viajará a Bogotá con la obligación de dar una respuesta en el plano internacional, mientras Santa Fe intenta resolver sobre la marcha un problema que nadie tenía en los planes. Y en una serie de 180 minutos, cualquier detalle puede terminar pesando.