Atento, River: Independiente Santa Fe recibió un mazazo a horas del choque de octavos de la Sudamericana

Un referente de Independiente Santa Fe se lesionó en el duelo de la Liga colombiana y quedó en duda para enfrentar a River este miércoles en Bogotá.

La formación de Independiente Santa Fe frente a Boyacá Chicó. El elenco colombiano disputará la ida de los octavos de la Sudamericana en Bogotá ante River este miércoles.

A horas de que la pelota vuelva a rodar por la Copa Sudamericana, una noticia sacudió la previa del duelo entre River e Independiente Santa Fe. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, uno de los referentes del conjunto colombiano, sufrió una lesión muscular y su presencia en el partido de ida quedó en duda.

El cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto deberá esperar los estudios para conocer el alcance de la lesión y saber si podrá contar con su habitual número 1. El antecedente inmediato tampoco ayuda: durante el primer semestre, el arquero ya había sufrido una lesión muscular que puso en riesgo su participación en la Copa Libertadores.

El arquero titular de Independiente Santa Fe, en duda para enfrentar a River La baja del arquero sería un golpe sensible para Santa Fe. Mosquera Marmolejo no es solamente el dueño del arco, sino también uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro de un equipo que tendrá enfrente a un River renovado y con nombres de peso.

Si finalmente no llega, todo apunta a que Weimar Asprilla tendrá que ponerse los guantes en El Campín. El arquero de 27 años ya conoce la sensación de reemplazar a Mosquera en partidos de máxima exigencia: durante la Copa Libertadores ingresó ante Peñarol cuando su compañero no pudo continuar.