Copa Sudamericana: 128 partidos, 291 goles y un cuadro de octavos con varias sorpresas

La Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva después de 128 partidos y 291 goles. Este martes comenzarán los octavos de final, una instancia que reunirá a varios de los equipos que partieron como candidatos y a dos conjuntos que construyeron campañas por encima de las expectativas : Macará de Ecuador y Montevideo City Torque de Uruguay.

El recorrido del equipo ecuatoriano es, probablemente, el que más llama la atención. Macará comenzó el certamen en la primera fase, donde eliminó a Orense, y luego terminó como líder invicto del Grupo A. En seis partidos consiguió dos victorias y cuatro empates, una regularidad que ningún otro ganador de grupo pudo sostener sin derrotas.

Su principal argumento no estuvo en la cantidad de goles convertidos, sino en la solidez defensiva: apenas recibió tres tantos durante la fase de grupos. Ahora tendrá una prueba de mayor exigencia frente a Santos, que cuenta con Neymar y llegó a los octavos después de superar la instancia de repesca.

El otro equipo que modificó las expectativas es Montevideo City Torque. El conjunto uruguayo, vinculado al City Football Group, obtuvo 13 de los 18 puntos posibles en el Grupo F y convirtió 11 goles. Entre sus resultados se destacó el 4-1 ante Deportivo Riestra.

Para City Torque, además, la clasificación tiene un valor especial: es la primera vez desde su fundación en 2017 que alcanza una instancia tan avanzada en un torneo internacional. En octavos tendrá otro desafío exigente ante Tigre, uno de los representantes argentinos.

Primer duelo de Octavos confirmado: @catigreoficial y @MvdCityTorque se verán las caras en la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/JGTwVEwNMk

Una Sudamericana con casi 300 goles

La edición 2026 comenzó el 3 de marzo con la primera fase y llegó a los octavos de final después de casi cinco meses de competencia. En ese recorrido se disputaron tres etapas antes de conformar el cuadro de los 16 mejores.

La primera fase tuvo 16 enfrentamientos a partido único y dejó 25 goles. Luego llegó la fase de grupos, con 32 equipos distribuidos en ocho zonas, que produjo 224 tantos en 96 encuentros. Finalmente, los play-offs reunieron a 16 equipos en series de ida y vuelta por los últimos ocho lugares disponibles y aportaron otros 42 goles.

El promedio general quedó en 2,27 goles por partido, ligeramente por encima de los 2,22 que registraba el torneo al finalizar la fase de grupos. La cifra refleja, en parte, la presencia de varios cruces con diferencias importantes en el marcador, tanto en la etapa preliminar como en los recientes play-offs.

Entre los resultados más amplios aparecen el 8-3 de Santos sobre Universidad Central de Venezuela y el 5-0 de Independiente Santa Fe ante Caracas.

Botafogo, el líder de los números

Si hay un equipo que llega a los octavos respaldado por sus estadísticas, ese es Botafogo. El conjunto brasileño terminó primero del Grupo E con 16 de los 18 puntos posibles y fue el que más goles convirtió en la fase de grupos: 15 en seis partidos.

También registró la mejor diferencia de gol entre los 32 participantes de esa instancia. Su +10 fue la única diferencia positiva de dos dígitos y le permitió cerrar la fase como uno de los principales candidatos al título.

El primer clasificado a Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana: @Botafogo terminó primero en el Grupo E pic.twitter.com/dnAkvKrdZL — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 22, 2026

En el extremo opuesto aparece Blooming. El conjunto boliviano recibió 17 goles en sus seis partidos del Grupo H, sufrió un 0-6 en su visita a Bragantino y terminó con apenas un punto. Su diferencia de -14 fue la peor de los 32 equipos que disputaron la fase de grupos.

Independiente Petrolero, también de Bolivia, quedó cerca de ese registro negativo: recibió 15 goles y no consiguió sumar en el Grupo E.

Los goleadores y una particularidad

La tabla de máximos anotadores tiene como líder a Rodrigo Contreras, de Millonarios, con cinco goles entre la primera fase y la fase de grupos. Detrás aparecen Gabriel Barbosa, Gabigol, de Santos, y Christofer Garcés, de Cienciano, ambos con cuatro.

Los registros individuales, sin embargo, no siempre coincidieron con el recorrido de sus equipos. Millonarios quedó eliminado en la fase de grupos después de terminar tercero, mientras Santos tuvo que disputar los play-offs para continuar en competencia.

Los campeones que quedaron en el camino

La Sudamericana también dejó eliminaciones de peso. Una de las más significativas fue la de Racing Club, campeón de la edición 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025. La eliminación en la fase de grupos derivó en la salida de Gustavo Costas, entrenador que se había convertido en una figura muy vinculada a los últimos éxitos internacionales de la Academia.

Lanús, último campeón de la Sudamericana, tampoco pudo defender el título. Después de llegar al torneo desde la Copa Libertadores, donde terminó tercero en su grupo, quedó eliminado ante Cienciano en los play-offs por un global de 4-2.

El conjunto argentino había ganado 2-0 como local en el partido de ida, pero Cienciano dio vuelta la serie en Cusco y terminó con las aspiraciones del campeón. La eliminación también dejó en una situación delicada al entrenador Mauricio Pellegrino.

Gremio fue otro de los equipos brasileños de tradición que no pudo avanzar. Bolívar lo eliminó en la repesca por un global de 4-2 y confirmó otra de las sorpresas de una fase previa que dejó fuera a varios nombres importantes.

Los octavos ya tienen sus cruces

Con todo ese recorrido como antecedente, los octavos de final comenzarán este martes y pondrán frente a frente a los equipos que lograron superar las distintas etapas del torneo.

¡El cuadro de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/RDjLWSGWuv — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026

Los partidos de ida se disputarán de la siguiente manera:

11 de agosto: Boca Juniors (Argentina) vs. Recoleta (Paraguay).

Boca Juniors (Argentina) vs. Recoleta (Paraguay). 11 de agosto: Bolívar (Bolivia) vs. São Paulo (Brasil).

Bolívar (Bolivia) vs. São Paulo (Brasil). 12 de agosto: Bragantino (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Bragantino (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil). 12 de agosto: Tigre (Argentina) vs. Montevideo City Torque (Uruguay).

Tigre (Argentina) vs. Montevideo City Torque (Uruguay). 12 de agosto: Independiente Santa Fe (Colombia) vs. River Plate (Argentina).

Independiente Santa Fe (Colombia) vs. River Plate (Argentina). 13 de agosto: Santos (Brasil) vs. Macará (Ecuador).

Santos (Brasil) vs. Macará (Ecuador). 13 de agosto: Vasco da Gama (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay).

Vasco da Gama (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay). 13 de agosto: Cienciano (Perú) vs. Botafogo (Brasil).

El cuadro llega así a su tramo definitivo con una combinación de candidatos de peso, campeones que buscan recuperar protagonismo y equipos que, como Macará y Montevideo City Torque, ya demostraron que pueden competir contra rivales de mayor tradición. Los números explican una parte del recorrido, pero los octavos comenzarán a definir cuáles de esas credenciales tienen verdadero peso cuando la Copa Sudamericana entra en su etapa decisiva.