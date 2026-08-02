La tremenda decisión de Recoleta FC para jugar ante Boca en los octavos de final de la Sudamericana

En Paraguay anunciaron una medida que podría resultar muy beneficioso para Boca en vistas al partido de vuelta en el Defensores del Chacho.

La serie entre Boca y Recoleta FC por los octavos de final de la Copa Sudamericana ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Resulta que se conoció una noticia que hará sonreír a los hinchas xeneizes: en la revancha, que se disputará en Asunción, habrá una verdadera invasión azul y oro.

Boca será "local" en su visita a Recoleta en Paraguay En las últimas horas, el país vecino confirmó cómo será el reparto de entradas para el partido del martes 18 de agosto en el Defensores del Chaco. Boca tendrá a disposición 20.000 localidades, el doble de las 10.000 que ocuparán los simpatizantes del humilde club paraguayo.

Además, también quedaron establecidos los precios de los tickets. Las populares costarán 150.000 guaraníes, equivalentes a unos 38.000 pesos argentinos, las plateas medias tendrán un valor de 250.000 guaraníes ($ 63.000) y las más caras llegarán a 350.000 guaraníes ($ 88.000).

Boca viene de eliminar por penales a O'Higgins de Chile en los playoffs de la Sudamericana. Fotobaires Mientras tanto, en Recoleta siguen muy pendientes de otro detalle que puede influir en la serie en lo que para ellos es una serie histórica: la incertidumbre sobre dónde se jugará el primer partido. Por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, el Xeneize decidió mudar la localía y hay chances concretas de que la ida se dispute en el estadio de Huracán.