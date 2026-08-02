Boca visita a Newell's con la obligación de cambiar su imagen: hora, TV y formaciones

Después de una clasificación trabajada en la Copa Sudamericana, Boca vuelve a poner el foco en el campeonato local con una visita de riesgo a Rosario.

Boca enfrenta a Newell's en Rosario tras lograr una sufrida clasificación en la Copa Sudamericana.

Boca Juniors visitará este domingo a Newell's, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, luego de lo que fue su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Cómo llega Boca al duelo en Rosario Boca viene de caer goleado por Deportivo Riestra y de perder ante O'Higgins en Chile, aunque luego avanzó en los penales. Fotobaires Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación por penales ante O'Higgins de Chile para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con Recoleta de Paraguay.

Pese a la clasificación, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen mostrando un muy flojo nivel. Incluso antes de enfrentarse con los chilenos, fueron goleados 3-0 por Deportivo Riestra en su estreno en el Torneo Clausura, por lo que están en las últimas posiciones de la Zona A.

Cómo llega Newell's para recibir al Xeneize Newell's viene de perder 1-0 ante Independiente el jueves pasado. Fotobaires Del otro lado estará Newell's, uno de los equipos más flojos de la Primera División y que viene de tener una pobre actuación en la primera mitad del año.