Gimnasia derrotó 2-0 a Unión en el Legrotaglie con un doblete de Módica y sigue por la buena senda

Gimnasia y Esgrima derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura , y se acomodó entre los líderes del campeonato. Con una sólida actuación colectiva y un Agustín Módica encendido, el Lobo consiguió su segunda victoria consecutiva como local y alcanzó los 6 puntos.

El equipo mendocino tuvo el control de gran parte del encuentro, aunque en el primer tiempo le costó encontrar espacios. Unión avisó con un centro de Lucas Ayala que se cerró peligrosamente y terminó impactando en el travesaño, pero el dueño de casa respondió y empezó a inclinar la cancha a su favor.

Luego de un buen inicio de Unión , que manejó el trámite con el buen desempeño del experimentado Ignacio Malcorra, Julián Palacios y la peligrosidad siempre latente de Cristian Tarragona, el Lobo comenzó a equilibrar las acciones paulatinamente.

A los 29 minutos, Gimnasia estuvo cerca de romper el cero con un potente remate de media distancia que encontró una buena respuesta del arquero de Unión. El Tatengue contestó cuatro minutos después mediante un centro de Lucas Ayala que parecía sencillo de controlar, pero tomó una trayectoria inesperada y terminó impactando en la parte alta del travesaño.

Cuando se moría la primera etapa y ya se jugaba el tiempo agregado, llegó la apertura del marcador. Tras una jugada discutida dentro del área, el VAR llamó al árbitro por una mano de Lucas Menossi, quien intentó cubrirse el rostro ante un remate rival. Luego de revisar la acción, el juez sancionó penal y Agustín Módica se hizo cargo de la ejecución: definió con un derechazo cruzado para poner el 1-0 y mandar al Lobo al descanso en ventaja.

Módica no falló y puso el 1-0 para Gimnasia

Módica puso el 1-0 de Gimnasia ante Unión ESPN

Gimnasia golpeó de entrada en el complemento y estiró la diferencia a los 5 minutos. Agustín Módica recibió una precisa asistencia filtrada dentro del área de Lencioni, dejó en el camino al arquero con un amague y definió con un remate cruzado para firmar su segundo gol de la tarde y establecer el 2-0 para el equipo de Darío Franco. Con ese tanto llegó a 3 goles en el torneo y quedó como máximo artillero del certamen.

Módica estiró la cuenta en el inicio del complemento

Módica convirtió el 2-0 frente a Unión ESPN

Con la ventaja, el conjunto de Darío Franco manejó los tiempos del partido y hasta estuvo cerca de aumentar la diferencia. Ignacio Sabatini tuvo una clara situación mano a mano, pero el arquero visitante evitó lo que hubiera sido la goleada en el tramo final del encuentro.

Con este triunfo, Gimnasia alcanzó la línea de Vélez e Independiente en la cima de la tabla con 6 unidades, aunque ambos tienen mejor diferencia de gol y se enfrentarán el lunes. En la próxima fecha, el Lobo buscará seguir por la senda ganadora cuando visite a Instituto de Córdoba.

El minuto a minuto de Gimnasia vs Unión