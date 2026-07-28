En un partido vibrante, Gimnasia perdió 1-0 sobre el final en su visita a San Lorenzo
Por la fecha 2 Clausura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza cayó en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo por un gol de Auzmendi al minuto 86.
Por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no pudo revalidar su triunfo en el debut y cayó este martes el Nuevo Gasómetro por 1-0 ante San Lorenzo, que sumó los primeros 3 puntos del ciclo Gorosito.
En un partido vibrante con posibilidades para los dos lados pero a que apuntaba a terminar en un empate sin goles, todo se resolvió sobre el final, con un tanto casi agónico de Rodrigo Auzmendi al minuto 86 que le dio la victoria a los locales y dejó al equipo de Darío Franco con las manos vacías.
La impresionante atajada de Orlando Gill para evitar la ventaja de Gimnasia
El primer tiempo fue intenso, aunque con escasas situaciones de peligro, aunque el Lobo fue el que tuvo la ocasión más clara de los 45 minutos iniciales. Ezequiel Muñoz ganó de cabeza dentro del área y obligó a una gran intervención de Orlando Gill, que evitó la apertura del marcador.
En el complemento, el equipo azulgrana elevó su rendimiento y comenzó a generar más peligro, con Rodrigo Auzmendi que estuvo cerca de convertir con un remate que encontró una buena respuesta de César Rigamonti, figura de Gimnasia hasta ese momento.
Cuando el empate parecía definitivo, llegó la acción que definió el encuentro, cuando Alexis Cuello desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Auzmendi controló y definió para establecer el -0 a cuatro minutos del final.
El gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo
El delantero volvió a responder en un momento decisivo y le dio a San Lorenzo un triunfo que representa el primero de la era Gorosito, además de significar un impulso anímico para afrontar los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026.
Este agónico triunfo le permitió al Ciclón dejar atrás las dos derrotas consecutivas con las que había comenzado el ciclo del nuevo entrenador y sumar sus primeros 3 puntos del campeonato. Gimnasia, en tanto, se mantiene provisoriamente en la 18° colocación de la Tabla Anual, lejos de los puestos de descenso, pero sin poder acercarse a los de copas internacionales.
Fuente: NA