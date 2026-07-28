En un partido vibrante, Gimnasia perdió 1-0 sobre el final en su visita a San Lorenzo

Por la fecha 2 Clausura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza cayó en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo por un gol de Auzmendi al minuto 86.

Por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no pudo revalidar su triunfo en el debut y cayó este martes el Nuevo Gasómetro por 1-0 ante San Lorenzo, que sumó los primeros 3 puntos del ciclo Gorosito.

En un partido vibrante con posibilidades para los dos lados pero a que apuntaba a terminar en un empate sin goles, todo se resolvió sobre el final, con un tanto casi agónico de Rodrigo Auzmendi al minuto 86 que le dio la victoria a los locales y dejó al equipo de Darío Franco con las manos vacías.

La impresionante atajada de Orlando Gill para evitar la ventaja de Gimnasia APARECIÓ EL ARQUERO CON MÁS TAPADAS DEL MUNDIAL: Orlando Gill salvó el arco de San Lorenzo ante Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/J2d6NsyleD — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026 El primer tiempo fue intenso, aunque con escasas situaciones de peligro, aunque el Lobo fue el que tuvo la ocasión más clara de los 45 minutos iniciales. Ezequiel Muñoz ganó de cabeza dentro del área y obligó a una gran intervención de Orlando Gill, que evitó la apertura del marcador.

En el complemento, el equipo azulgrana elevó su rendimiento y comenzó a generar más peligro, con Rodrigo Auzmendi que estuvo cerca de convertir con un remate que encontró una buena respuesta de César Rigamonti, figura de Gimnasia hasta ese momento.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la acción que definió el encuentro, cuando Alexis Cuello desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Auzmendi controló y definió para establecer el -0 a cuatro minutos del final.