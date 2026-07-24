Gimnasia arrancó con el pie derecho: venció a Central Córdoba y sumó tres puntos de oro en el Clausura

Gimnasia y Esgrima comenzó el Torneo Clausura con una sonrisa. En el regreso a la competencia tras 81 días de inactividad , el equipo de Darío Franco derrotó 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Víctor Legrotaglie y sumó tres puntos fundamentales para empezar el segundo semestre con confianza.

El único gol de la tarde llegó a los 66 minutos , cuando Agustín Módica conectó de cabeza un preciso centro de Cingolani y desató el festejo de todo el pueblo mensana.

No fue un triunfo sencillo. Gimnasia tuvo varios pasajes de imprecisiones, sobre todo en defensa, y por momentos sufrió más de la cuenta. Central Córdoba encontró espacios con facilidad y generó varias situaciones de peligro, aprovechando una mitad de cancha que, en algunos tramos del encuentro, fue una verdadera zona de transición.

Sin embargo, el Lobo mostró otra cara en el complemento. Allí apareció la mano de Darío Franco. Los ingresos de Cingolani y Ceballos cambiaron el desarrollo del partido. Gimnasia ganó equilibrio, manejó mejor la pelota y empezó a jugar más cerca del arco rival. De hecho, la jugada del gol nació de una buena acción colectiva que terminó con el centro de Cingolani y el cabezazo letal de Módica.

Los cambios terminaron siendo determinantes y también dejaron la sensación de que algunas decisiones iniciales no dieron el resultado esperado. A Gimnasia le costó encontrar respuestas por algunos sectores de la cancha y todavía tiene varios aspectos por corregir, especialmente en el retroceso y la solidez defensiva.

Pero en el fútbol muchas veces lo más importante es ganar, y eso fue lo que consiguió el Mensana.

Con estos tres puntos, Gimnasia comienza el Clausura con el pie derecho, se acomoda cerca de los puestos de clasificación y, sobre todo, suma una victoria que vale mucho en la pelea por mantenerse una temporada más entre los mejores equipos del fútbol argentino.

Habrá tiempo para ajustar detalles. Esta noche, el Lobo hizo lo que tenía que hacer: ganar.

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Alf Ponce

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