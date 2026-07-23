Estuvo en la última arenga de Maradona, jugó en Chile y es el primer refuerzo de Gimnasia

Se trata del defensor Germán Guiffrey, quien acordó su llegada al Parque para disputar el Clausura. Jugó en el Lobo platense y fue dirigido por el 10.

Guiffrey hizo parte de las inferiores en GImnasia, en donde debutó en primera división y fue dirigido por Diego.

Gimnasia y Esgrima acordó este jueves la incorporación del defensor Germán Guiffrey, quien se transformó en el primer refuerzo del Lobo para el torneo Clausura. La dirigencia del Blanquinegro cerró la compra de la totalidad del pase del marcador central zurdo, quien arribará a Mendoza en las próximas horas.

Guiffrey, de 28 años y nacido en Concordia, Entre Ríos, comenzó su carrera en el Club Salto Grande de su ciudad natal antes de llegar a Gimnasia y Esgrima La Plata, en donde hizo parte de las divisiones inferiores.

En 2025, el defensor tuvo continuidad en Audax, en donde logró la clasificación a la Copa Sudamericana. En el Lobo platense debutó en julio de 2018, en un partido ante Sportivo Belgrano de San Francisco por la Copa Argentina. Allí jugó hasta finales de 2023 y en enero de 2024 fue presentado como nuevo futbolista de Audax Italiano de Chile, en donde jugó dos temporadas.

En enero de este año, el entrerriano volvió al país para jugar en Tigre, aunque no tuvo posibilidades de tener continuidad por lo que buscó nuevos aires y fue contactado por Gimnasia. En su carrera disputó 122 partidos y anotó 4 goles.

Estuvo en la última arenga de Maradona En su paso por Gimnasia La Plata, Guiffrey fue dirigido por Diego Armando Maradona y estuvo presente en el último partido que dirigió el 10 antes de su muerte, contra Patronato de Paraná.