Fernando Signorini explicó cómo Lionel Messi administra el desgaste físico y por qué se parece a Maradona

La Selección argentina llega fortalecida, futbolística y emocionalmente, a la final del Mundial 2026. Así lo consideró Fernando Signorini, expreparador físico de Diego Maradona, quien en diálogo con MDZ Club en la 105.5 FM MDZ Radio analizó el momento del equipo de Lionel Scaloni, explicó cómo administra Lionel Messi el esfuerzo físico.

Signorini trazó un paralelismo con el Diego a partir de una cualidad que, según describió, comparten ambos: una inteligencia especial para leer el juego.

Signorini sostuvo que, tras un partido de semejante exigencia, el aspecto central pasa por la recuperación. "En esto generalmente lo que hay que privilegiar es el trabajo de los miembros de un cuerpo médico porque así como el entrenamiento requiere del esfuerzo para lograr nuevos niveles de rendimiento también se necesita el tiempo para adaptación, pero es fundamental el descanso en estos momentos".

En ese sentido, agregó: "Privilegiaría el trabajo de los quinesiólogos, de los osteópatas, de los profesionales de la salud. Lo otro es poder manejar la ansiedad, toda esa adrenalina que se desprende después de un triunfo".

También destacó la experiencia del cuerpo técnico para administrar ese desgaste. "Los miembros del cuerpo técnico, incluyendo también el cuerpo médico, tienen la suficiente experiencia, sentido común y ya lo han demostrado con creces".

Además, llamó a bajar el nivel de tensión emocional, tanto en los jugadores como en los hinchas. "Ahora bueno ya el resultado se logró así que a enfriar un poquito por ahora el ánimo y a bajar tensiones".

El éxito no siempre depende del resultado

Más allá del rendimiento futbolístico, Signorini aprovechó para dejar una reflexión sobre el modo en que suele medirse el éxito en el deporte.

"El éxito, y no solamente referido a los jugadores argentinos, también el que pierde siempre hace todo para entregar, ese es el éxito, dar el máximo de uno mismo en pos de que las cosas salgan de la mejor manera, después en el fútbol el palo pega la pelota y se va afuera, se erran penales, etc".

En ese sentido, pidió dejar de asociar automáticamente una derrota con un fracaso. "Los jugadores, por más que no logren el resultado, no pueden definir el éxito únicamente a partir del resultado." Incluso envió un mensaje dirigido a las familias de los deportistas. "Hay que tener mucho cuidado cuando se pierde... basta de insultar, el fútbol tiene que ser un argumento fantástico desde el punto de vista formativo."

Y completó: "Aquellos que insultan y que exigen tanta perfección en el jugador, bueno, que se la exijan primero ellos mismos para cada cosa de la vida".

Messi, el desgaste físico y una inteligencia excepcional

Consultado sobre el Mundial que está realizando Lionel Messi a los 39 años, Signorini explicó que el capitán argentino logra administrar el esfuerzo gracias a una comprensión extraordinaria del juego.

"Se han hecho comprobaciones que determinan que él camina el 65% del tiempo del partido, pero esto lleva también al hecho de que no todo en el fútbol es esfuerzo físico."

Según explicó, mientras parece ahorrar energías, Messi desarrolla un trabajo mental permanente. "Él está haciendo un esfuerzo mental por tratar de ver en qué momento va a dar el zarpazo".

Para describir esa capacidad recurrió a un concepto poco habitual. "Está constituido él también, y son muy pocos en el mundo, en cualquier deporte, de una inteligencia que se denomina, esto viene de la antigua Grecia, como Ulises en su momento, inteligencia astuta, que es una inteligencia que está mucho más cerca del instinto animal que del ser racional".

Esa condición, señaló, le permite detectar el instante exacto para cambiar un partido. "Es como una fiera que está buscando el momento preciso para atacar y ser letal". Y concluyó con una definición que resume su particular manera de entender el juego. "Cada paso que da está absolutamente pensado".

Signorini también apeló a una definición de César Luis Menotti, que viene de la literatura inspirado en Borges, para explicar el rol de los grandes futbolistas. "Dice de la literatura que tiene que ser orden y aventura. Si un libro es todo ordenado, te aburre. El fútbol también, si es todo orden no podés sorprender porque uno de los grandes atributos de los grandes jugadores es precisamente el manejo del tiempo, de la distancia, pero también del engaño; el orden lo tiene que dar el equipo y la aventura está a cargo del 10".

El paralelismo con Maradona y un recuerdo inédito de Sudáfrica

El histórico preparador físico trazó además un paralelismo entre Messi y Maradona a partir de una cualidad que considera decisiva. "Yo estuve mucho tiempo al lado de uno de los más grandes mentirosos de la historia del fútbol, que era Diego, porque era impredecible".

Al recordar el Mundial de Sudáfrica 2010, donde convivieron Maradona como entrenador y Messi como figura del equipo, confesó que fue una experiencia irrepetible. "Eso de tenerlo a Diego con Leo en la misma cancha... el paisaje más hermoso de ver a un jugador extraordinario dentro de una cancha es ver a dos jugadores extraordinarios. Yo me di ese lujo también".

Luego compartió una escena que, según contó, refleja la admiración que Maradona sentía por Messi. "Diego estaba fascinado. Un día recuerdo que dijo, sacando cuenta del entrenamiento que se había hecho, 'No se puede creer las cosas que hace este enano'".

Para Signorini, esa fascinación tenía una explicación. "Diego estaba fascinado porque veía a Leo y se veía a sí mismo, en el inicio de su carrera". También recordó que esa admiración era mutua. "Los dos han hablado maravillas el uno del otro, y no solamente como jugadores".

La gestión de las emociones y una Argentina que llega fortalecida

Al evocar el Mundial de México 1986, Signorini recordó el consejo que le dio a Maradona antes del histórico partido frente a Inglaterra. "Hay que construir un control de las emociones, porque si no lo lográs también te puede ir muy mal".

Por eso, le advirtió: "Vos no vas a caer en el error de pensar ahora que tenés que vengar a alguien... el principal rival, el principal marcador o enemigo, sos vos mismo, o mejor, tu estado de ánimo".

Finalmente, al analizar la definición del Mundial, consideró que Argentina llega fortalecida desde lo emocional. "Yo diría que van a ir más seguros a jugar ese partido"

Y explicó que ese convencimiento responde a una característica que el equipo ha demostrado durante toda la competencia. "Para Argentina el partido realmente termina cuando el árbitro da la última señal, más allá de cómo vaya el resultado".

Concluyó que esa capacidad de reacción sigue vigente en el plantel actual. "Parece que en ese momento no han perdido ese ojo de tigre, ese hambre... por eso es fantástica esa frase que dice que no hay que darse por vencido, ni aun vencido, en el fútbol como en la vida también".